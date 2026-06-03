ΗΠΑ και Μεξικό διαπραγματεύονται τους κανόνες για την προέλευση του περιεχομένου των οχημάτων που κατασκευάζονται στο Μεξικό

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Μεξικού ξεκίνησαν επίσημες συνομιλίες για την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας της Βόρειας Αμερικής, με την Ουάσινγκτον να απαιτεί αυστηρότερους περιφερειακούς κανόνες προέλευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου επιπέδου περιεχομένου που θα ισχύει για τις ΗΠΑ για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που κατασκευάζονται στο Μεξικό.

Το νέο πρότυπο περιέχεται σε προτεινόμενα κείμενα για την τροποποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, όπως δήλωσαν στο Reuters άνθρωποι που γνωρίζουν τη διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο ποσοστό περιεχομένου για την αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ που ζητήθηκε από το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο, αλλά η μετατόπιση είναι σημαντική από τις υπάρχουσες απαιτήσεις περιεχομένου της USMCA για προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Η εξαετής εμπορική συμφωνία και η προηγούμενη συμφωνία έχουν δημιουργήσει μία εξαιρετικά ολοκληρωμένη βορειοαμερικανική οικονομία, στηρίζοντας σχεδόν 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιο τριμερές εμπόριο, αλλά το μέλλον της εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις τους επόμενους μήνες.

Η USMCA απαιτεί επί του παρόντος το 75% της αξίας ενός οχήματος να προέρχεται από τη Βόρεια Αμερική, με ξεχωριστή περιφερειακή απαίτηση αξίας, σύμφωνα με την οποία το 40% του περιεχομένου των επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στη Βόρεια Αμερική να προέρχεται από εγκαταστάσεις υψηλότερων μισθών, ουσιαστικά στις ΗΠΑ ή τον Καναδά. Αυτό το όριο, το οποίο είναι 45% για τα φορτηγά, βασίζεται σε μία λίστα «βασικών εξαρτημάτων», συμπεριλαμβανομένων κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, πάνελ αμαξώματος και εξαρτημάτων πλαισίου.

Μία άλλη πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αναθεωρήσουν τον κατάλογο των βασικών εξαρτημάτων ώστε να συμπεριλάβουν σημαντικές ηλεκτρονικές μονάδες που τώρα παράγονται σε μεγάλο βαθμό στην Ασία. Η αλλαγή θα έχει ως στόχο τη μεταφορά περισσότερης παραγωγής ηλεκτρονικών ειδών στο Μεξικό.

Δεν ήταν σαφές εάν η ζήτηση για αυτοκινητικό περιεχόμενο ειδικά για τις ΗΠΑ θα αντικαθιστούσε την προηγούμενη απαίτηση περιφερειακής αξίας που περιλαμβάνει τον Καναδά ή θα προστίθετο σε αυτήν.

Οι ΗΠΑ και το Μεξικό αποκλείουν τον Καναδά από τις τρέχουσες συνομιλίες, με σχέδια για τρεις διμερείς γύρους διαπραγματεύσεων έως τα τέλη Ιουλίου, δήλωσε η USTR την Τετάρτη. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο τρέχων γύρος συνομιλιών που ολοκληρώνεται την Παρασκευή στην Πόλη του Μεξικού.

Η USTR πιθανότατα θα προσπαθήσει να συμφωνήσει σε μια διάταξη περιεχομένου ειδική για τις ΗΠΑ με το Μεξικό, η οποία στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον Καναδά ως πρόταση τύπου «ή το δέχεσαι ή το αφήνεις», όπως έκανε το 2019 στο τέλος των αρχικών διαπραγματεύσεων της USMCA, δήλωσαν αξιωματούχοι της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Λάνα Πέιν, εθνική πρόεδρος της Unifor, η οποία εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στην αυτοκινητοβιομηχανία της General Motors, Φορντ και Stellantis, σε εργοστάσια στον Καναδά, χαρακτήρισε την πρόταση «μονόπλευρη», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ αγνοούσε τις δεσμεύσεις της για αδασμολόγητο εμπόριο στο πλαίσιο της USMCA.

Ένας εκπρόσωπος της USTR δεν αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες απαιτήσεις περί κανόνων προέλευσης, αλλά δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήθελαν «να διασφαλίσουν ότι η USMCA εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων των ΗΠΑ σε όλους τους τομείς».

Το υπουργείο Οικονομικών του Μεξικού αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο αμερικανός εμπορικός εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε ότι επιθυμεί να ενισχύσει τους κανόνες προέλευσης της Βόρειας Αμερικής «με τρόπο που να ενισχύει το αμερικανικό περιεχόμενο σε αυτά τα αγαθά» για να ενισχύσει την παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνομιλίες για την αναθεώρηση περιπλέκονται από τους παγκόσμιους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ ύψους 25% σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων και 50% σε χάλυβα, αλουμίνιο και χαλκό, τερματίζοντας ουσιαστικά τρεις δεκαετίες αδασμολόγητου εμπορίου στη Βόρεια Αμερική.

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