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03.06.2026 11:39

Νέο Audi Q7: Σύντομα θα αποκαλυφθεί η 3η γενιά του πολυτελούς SUV

03.06.2026 11:39
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Η Audi ετοιμάζεται να αποκαλύψει την τρίτη γενιά του Q7, συνεχίζοντας την πορεία ενός μοντέλου που έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στην κατηγορία των premium SUV εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια

Η Audi έδωσε στη δημοσιότητα και μια πρώτη κοντινή εικόνα του νέου Q7, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το μοντέλο πριν από την επίσημη αποκάλυψή του.

Το νέο Audi Q7 βασίζεται στην επιτυχημένη συνταγή των προκατόχων του, συνδυάζοντας ευρυχωρία, αυτοπεποίθηση στον δρόμο και τον premium χαρακτήρα που συνοδεύει το όνομα της Audi.

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