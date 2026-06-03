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03.06.2026 11:11

Πότε ανοίγουν οι παραγγελίες για το compact SUV των 25.000 ευρώ της Leapmotor

03.06.2026 11:11
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Το Leapmotor B03X έρχεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026. Τι γνωρίζουμε για το προσιτό ηλεκτρικό SUV των 25.000 ευρώ.

Η Leapmotor ετοιμάζεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά, καθώς το νέο B03X έρχεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026.

Πρόκειται για ένα compact ηλεκτρικό SUV που αναμένεται να τοποθετηθεί κάτω από το B10, με στόχο να αποτελέσει μία από τις πιο προσιτές ηλεκτρικές SUV προτάσεις της αγοράς.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 11:35
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