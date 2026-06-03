Πότε ανοίγουν οι παραγγελίες για το compact SUV των 25.000 ευρώ της Leapmotor

Το Leapmotor B03X έρχεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026. Τι γνωρίζουμε για το προσιτό ηλεκτρικό SUV των 25.000 ευρώ.

Η Leapmotor ετοιμάζεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά, καθώς το νέο B03X έρχεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026.

Πρόκειται για ένα compact ηλεκτρικό SUV που αναμένεται να τοποθετηθεί κάτω από το B10, με στόχο να αποτελέσει μία από τις πιο προσιτές ηλεκτρικές SUV προτάσεις της αγοράς.

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