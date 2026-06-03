Τρέλα στο τιμόνι: 9 στους 10 οδηγούς φοβούνται καβγά στον δρόμο – Γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση

Η επιθετικότητα στους δρόμους φαίνεται να έχει μετατραπεί σε καθημερινό φαινόμενο, με τους Έλληνες οδηγούς να καταγράφουν από τα υψηλότερα ποσοστά ανησυχίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το 16ο Βαρόμετρο για την «Υπεύθυνη Οδήγηση» του Ιδρύματος VINCI Autoroutes, το 89% των οδηγών στη χώρα μας δηλώνει ότι φοβάται ή έχει βρεθεί αντιμέτωπο με περιστατικά έντασης και καβγάδων κατά την οδήγηση.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την Ipsos BVA σε δείγμα 12.100 πολιτών από 11 ευρωπαϊκές χώρες, καταγράφει τις αντιλήψεις και τις συνήθειες των οδηγών, αναδεικνύοντας προβληματικές συμπεριφορές που εξακολουθούν να υπονομεύουν την οδική ασφάλεια. Τα στοιχεία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι, παρά τη μικρή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων το 2024, σχεδόν 19.800 άνθρωποι εξακολουθούν να χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Κλίμα έντασης και αντικοινωνική συμπεριφορά

Τα ευρήματα αποτυπώνουν ένα περιβάλλον όπου η ένταση και η έλλειψη ψυχραιμίας αποτελούν πλέον συνηθισμένη εικόνα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 82% των οδηγών δηλώνει ότι ανησυχεί για την επιθετική συμπεριφορά των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 89%.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν οι μισοί οδηγοί παραδέχονται ότι βρίζουν άλλους χρήστες του δρόμου, ενώ το 45% κάνει αχρείαστη χρήση της κόρνας όταν εκνευρίζεται. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 28% δηλώνει πως πλησιάζει σκόπιμα επικίνδυνα το όχημα που βρίσκεται μπροστά του όταν αισθανθεί εκνευρισμό, ενώ το 17% έχει φτάσει στο σημείο να κατέβει από το αυτοκίνητο για να αντιπαρατεθεί με άλλον οδηγό.

credit: Shutterstock

Ταχύτητα, παραβάσεις και κινητό στο χέρι

Η έρευνα δείχνει ότι πολλές παραβάσεις αντιμετωπίζονται πλέον ως σχεδόν φυσιολογικές πρακτικές. Το 83% των Ευρωπαίων οδηγών παραδέχεται ότι ξεπερνά τα όρια ταχύτητας έστω και λίγο, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δεν τηρούν πάντα τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, οι κακές συνήθειες επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της οδήγησης. Οι μισοί οδηγοί κινούνται στη μεσαία λωρίδα αυτοκινητοδρόμων χωρίς λόγο, το ένα τρίτο πραγματοποιεί προσπεράσεις από δεξιά, ενώ το 17% δηλώνει ότι δεν φορά πάντοτε ζώνη ασφαλείας. Στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο ποσοστό φτάνει το ιδιαίτερα υψηλό 37%.

Σημαντική πηγή κινδύνου παραμένει και η χρήση του κινητού τηλεφώνου. Το 77% χρησιμοποιεί smartphone ή ρυθμίζει το GPS ενώ οδηγεί, ενώ το 65% μιλά στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Αν και οι περισσότεροι χρησιμοποιούν συστήματα hands free ή Bluetooth, ένα σημαντικό ποσοστό εξακολουθεί να κρατά τη συσκευή στο χέρι. Επιπλέον, σχεδόν ένας στους τέσσερις στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενώ το 78% παραδέχεται ότι αποσπά την προσοχή του από τον δρόμο για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

Κούραση και νέοι οδηγοί στο επίκεντρο της ανησυχίας

Ένας ακόμη παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων είναι η οδήγηση υπό συνθήκες κόπωσης. Το 30% των Ευρωπαίων και το 41% των Ελλήνων οδηγών δηλώνουν ότι οδηγούν ακόμη και όταν αισθάνονται εξαντλημένοι. Μεταξύ αυτών, περίπου τέσσερις στους δέκα αναφέρουν ότι έχουν νιώσει πως αποκοιμήθηκαν στιγμιαία στο τιμόνι, ενώ ένας στους τέσσερις δεν θεωρεί ιδιαίτερα επικίνδυνη την οδήγηση σε κατάσταση μεγάλης κούρασης.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν και τα στοιχεία για τους νέους ηλικίας 16 έως 24 ετών. Η συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζει σταθερά υψηλότερα ποσοστά επικίνδυνων συμπεριφορών, καθώς το 39% παραδέχεται ότι ανταλλάσσει μηνύματα ενώ οδηγεί, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο. Παράλληλα, ένα μικρό αλλά υπαρκτό ποσοστό δηλώνει ότι έχει οδηγήσει υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι νέοι 18-24 ετών αντιπροσωπεύουν το 12% των θανάτων από τροχαία στην Ευρώπη, παρότι αποτελούν μόλις το 7% του συνολικού πληθυσμού.

Διαβάστε επίσης:

Νέος ΚΟΚ: Πόσο θα πληρώσεις αν παρκάρεις θερμικό αυτοκίνητο σε θέση φόρτισης – Τι ισχύει για τα ηλεκτρικά που δεν φορτίζουν

Οι «έξυπνες» κάμερες στον δρόμο δεν είναι και τόσο έξυπνες: Πρόστιμο σε οδηγό που έξυνε το… αυτί του και το πέρασαν για κινητό…

Σε ποια ατυχήματα η ασφαλιστική δίνει μόνο τα μισά χρήματα για επισκευή