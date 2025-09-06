search
06.09.2025 16:28

Ζώνη ασφαλείας στο αμάξι: Μόλις στο 54% η συνολική χρήση στην Ελλάδα φτάνει

Η συνολική χρήση ζώνης ασφαλείας στην Ελλάδα φτάνει μόλις στο 54%, ενώ στα πίσω καθίσματα περιορίζεται στο 21%, ενώ η χρήση κράνους από τους οδηγούς δικύκλων ανέρχεται στο 75%, αλλά μόνο το 46% των συνεπιβατών φοράει κράνος. Αυτά ήταν μερικά από τα σημαντικά ευρήματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας ¨Πάνος Μυλωνάς στο πλαίσιο του προγράμματος «Driving Change: Towards Safe and Sustainable Mobility».

Συνολικά καταγράφηκαν περισσότερα από 16.000 οχήματα, με στόχο την αποτύπωση των πραγματικών προτύπων συμπεριφοράς οδηγών και επιβατών στους ελληνικούς δρόμους. Εκτός από τα παραπάνω ευρήματα αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση φτάνει το 13% και αυξάνεται, ιδιαίτερα μεταξύ οδηγών που ταξιδεύουν μόνοι.

Όλα αυτά όταν η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται πρώτη στην Ε.Ε. σε θανάτους οδηγών μοτοσικλετών. Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία, αλλά αντιπροσωπεύουν χαμένες ζωές και οικογένειες που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5-29 ετών και μία από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου στη χώρα μας.

«Καλούμε όλους τους φορείς, την πολιτεία, τις τοπικές αρχές, την εκπαιδευτική κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο δράσης, που θα περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους και παρακολούθηση με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός στις τοπικές ιδιαιτερότητες, στοχευμένες συνεργασίες με δήμους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσίευση δεικτών οδικής ασφάλειας, ώστε να βγαίνουν πολύτιμα συμπεράσματα», ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά.

