Η ανανεωμένη Mustang Mach-E θα βρίσκεται στην 89η ΔΕΘ (photos)

Την ανανεωμένη Mustang Mach-E θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι επισκέπτες της Έκθεσης Αυτοκινήτου «Auto Thessaloniki 2025», η οποία φιλοξενείται στο πλαίσιο της φετινής 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι αναβαθμίσεις που έχει δεχθεί το μοντέλο τα τελευταία έτη έχουν οδηγήσει σε αύξηση της διαθέσιμης ιπποδύναμης και ροπής για τις περισσότερες εκδόσεις, ενώ το νέο μοντέλο προσφέρει ακόμα καλύτερη επιτάχυνση για το σύνολο των προσφερόμενων παραλλαγών του.

Διαθέτει βελτιωμένη ρύθμιση της πίσω ανάρτησης, γεγονός που προσφέρει ακόμα πιο ομαλή κύλιση και άνεση για τους πίσω επιβάτες, διατηρώντας ταυτόχρονα τα κορυφαία επίπεδα οδηγικής συμπεριφοράς που την έκαναν να ξεχωρίζει έναντι του ανταγωνισμού από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε.

Επιπλέον, μία νέα αντλία θερμότητας εξασφαλίζει πιο αποδοτική θέρμανση και ψύξη της καμπίνας με σημαντικά πλεονεκτήματα στην κατανάλωση ενέργειας από τη μπαταρία, συμβάλλοντας στην αύξηση της αυτονομίας, ιδιαίτερα σε πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Στο εσωτερικό, εκτός από το νέο σύστημα συνδεσιμότητα SYNC 4A, τη θέση του περιστροφικού επιλογέα κίνησης στην κεντρική κονσόλα έχει πάρει ένας νέος μοχλο-διακόπτης που εδράζεται στην δεξιά πλευρά της κολόνας του τιμονιού, ενώ τα χειριστήρια των υαλοκαθαριστήρων και των φλας έχουν πλέον ενσωματωθεί στην αριστερή πλευρά της. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται επιπλέον αποθηκευτικός χώρος ανάμεσα από τα εμπρός καθίσματα, χάρη σε δύο νέες θήκες που προσφέρουν περισσότερο χώρο αποθήκευσης μικρών αντικειμένων και δυνατότητα στήριξης smartphone σε όρθια θέση.

