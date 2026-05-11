Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νίκαια – Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πλατεία (Video)

Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ένοπλης επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας.

Συγκεκριμένα , στη συνοικία Les Moulins της Νίκαιας, ένοπλοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως σε κεντρική πλατεία της περιοχής. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τραγικός, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Une fusillade a fait DEUX MORTS et trois blessés dans le quartier des Moulins, à Nice. Les suspects sont actuellement en fuite 🤯 — MinuteActu (@Minute_actuu) May 11, 2026

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές της γαλλικής εισαγγελίας και αστυνομικών πηγών, οι δράστες ήταν δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα. Με κινηματογραφική ταχύτητα προσέγγισαν την πλατεία και άρχισαν να πυροβολούν αδιάκριτα προς το πλήθος, προκαλώντας πανικό πριν αναπτύξουν ταχύτητα και εξαφανιστούν από το σημείο.

Nouvelle fusillade dans le quartier des Moulins à Nice : au moins 2 morts et 3 blessés, le secteur bouclé jusqu’à nouvel ordre

Η επίθεση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ για λόγους προστασίας, όλα τα σχολεία της γύρω περιοχής τέθηκαν άμεσα σε κατάσταση αποκλεισμού (lockdown).

Nice: deux personnes ont été tuées et trois autres blessées lundi après-midi lors d'une fusillade dans le quartier sensible des Moulins, a annoncé le procureur de la République, Damien Martinelli. — Agence France-Presse (@afpfr) May 11, 2026

Ο δήμαρχος της Νίκαιας, Ερίκ Σιοτί, σε ανάρτησή του έκανε λόγο για μια «νέα τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την έξαρση της βίας.

ALERTE INFO – Sur X, le maire de la ville, Eric Ciotti, déplore lundi une "nouvelle fusillade terrifiante". Des tirs avaient été rapportés dans le quartier, vendredi. May 11, 2026

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί το τρίτο κατά σειρά επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πόλη μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στην εξέταση του ενδεχομένου τα χτυπήματα να συνδέονται μεταξύ τους.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και ο νομάρχης των Alpes-Maritimes, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

