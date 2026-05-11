Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νίκαια – Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πλατεία (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ένοπλης επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας.
Συγκεκριμένα , στη συνοικία Les Moulins της Νίκαιας, ένοπλοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως σε κεντρική πλατεία της περιοχής. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τραγικός, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές της γαλλικής εισαγγελίας και αστυνομικών πηγών, οι δράστες ήταν δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα. Με κινηματογραφική ταχύτητα προσέγγισαν την πλατεία και άρχισαν να πυροβολούν αδιάκριτα προς το πλήθος, προκαλώντας πανικό πριν αναπτύξουν ταχύτητα και εξαφανιστούν από το σημείο.
Η επίθεση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ για λόγους προστασίας, όλα τα σχολεία της γύρω περιοχής τέθηκαν άμεσα σε κατάσταση αποκλεισμού (lockdown).
Ο δήμαρχος της Νίκαιας, Ερίκ Σιοτί, σε ανάρτησή του έκανε λόγο για μια «νέα τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την έξαρση της βίας.
Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί το τρίτο κατά σειρά επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πόλη μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στην εξέταση του ενδεχομένου τα χτυπήματα να συνδέονται μεταξύ τους.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και ο νομάρχης των Alpes-Maritimes, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Διαβάστε επίσης:
Γαλλίδα και Αμερικανός βγήκαν θετικοί στον Χανταϊό, σήμερα η εκκένωση 22 επιβατών
Ο Τραμπ εξετάζει την επαναφορά της «Επιχείρησης Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ
ΕΕ: Έρχονται κυρώσεις κατά Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική ‘Οχθη – Πώς αντέδρασε το Τελ Αβίβ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.