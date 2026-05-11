ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 19:55
11.05.2026 18:43

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νίκαια – Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πλατεία (Video)

Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ένοπλης επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας. 

Συγκεκριμένα , στη συνοικία Les Moulins της Νίκαιας, ένοπλοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως σε κεντρική πλατεία της περιοχής. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τραγικός, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές της γαλλικής εισαγγελίας και αστυνομικών πηγών, οι δράστες ήταν δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα. Με κινηματογραφική ταχύτητα προσέγγισαν την πλατεία και άρχισαν να πυροβολούν αδιάκριτα προς το πλήθος, προκαλώντας πανικό πριν αναπτύξουν ταχύτητα και εξαφανιστούν από το σημείο.

Η επίθεση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ για λόγους προστασίας, όλα τα σχολεία της γύρω περιοχής τέθηκαν άμεσα σε κατάσταση αποκλεισμού (lockdown).

Ο δήμαρχος της Νίκαιας, Ερίκ Σιοτί, σε ανάρτησή του έκανε λόγο για μια «νέα τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την έξαρση της βίας.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί το τρίτο κατά σειρά επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πόλη μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στην εξέταση του ενδεχομένου τα χτυπήματα να συνδέονται μεταξύ τους.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και ο νομάρχης των Alpes-Maritimes, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

