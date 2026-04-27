HΠΑ: Πυροβολισμοί στο Όστιν έξω από εστιατόριο – Αναφορές για τραυματίες (video)

Συναγερμός σήμανε στο Όστιν των ΗΠΑ μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς, το οποίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) έξω από ένα δημοφιλές εστιατόριο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και ο δράστης έχει διαφύγει, ενώ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν αναφορές και για θύματα.
Τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.
Multiple casualties reported in “large scene” shooting in East Austin, Texas, officials tell KVUE. Suspect at large. pic.twitter.com/sa2Bc5D6WM— Open Source Intel (@Osint613) April 27, 2026
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και παρέχουν φροντίδα στους τραυματίες με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου που διέφυγε με αυτοκίνητο.
Police cars are here for a "Multiple Shots Fired" incident that occurred about an hour ago, 12th Street is now taped off from Chicon to Poquito. pic.twitter.com/ACXeehTJkU— Austin Videos (@ATXVideos) April 27, 2026
Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή κοντά στο κατάστημα Sam’s ΒΒQ.
