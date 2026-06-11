Χαλκιδική: Απαγόρευση κολύμβησης στο Πευκοχώρι λόγω διαρροής λυμάτων

Σε προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή «Ακρωτήρι» του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, μετά από διαρροή λυμάτων που προκλήθηκε από θραύση αγωγού μεταφοράς.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα, ωστόσο η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών.

Θραύση στον αγωγό λυμάτων

Την προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι» της κοινότητας Πευκοχωρίου ανακοίνωσε ο δήμος Κασσάνδρας, μετά από περιστατικό διαρροής λυμάτων που καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον δήμο, διαπιστώθηκε θραύση στον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων Φ225 του Πευκοχωρίου, γεγονός που προκάλεσε τη διαρροή.

Άμεση κινητοποίηση των συνεργείων

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα συνεργεία του δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Μετά την επέμβαση των συνεργείων, η διαρροή διακόπηκε άμεσα, ενώ η αποκατάσταση του αγωγού ολοκληρώθηκε.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλύσης και απολύμανσης της περιοχής, με τη μέθοδο της χλωρίωσης, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις του περιστατικού.

Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι

Ο δήμος Κασσάνδρας ενημέρωσε άμεσα τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, καθώς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής.

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες δειγματοληψίες και στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση των υδάτων στην περιοχή.

Απαγόρευση κολύμβησης σε ζώνη 200 μέτρων

Με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι» του Πευκοχωρίου.

Το μέτρο αφορά ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου διάθεσης και θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν οι δειγματοληψίες και αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

«Συνεχής συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες»

Ο δήμος Κασσάνδρας υπογραμμίζει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Παράλληλα, τονίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και την πορεία των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

«Έκανα τη διαθήκη μου»: Γυναίκα καταγγέλλει ότι υπεβλήθη σε ολική μαστεκτομή για καρκίνο που δεν είχε (Video)

Λουτράκι: Σορός άνδρα βρέθηκε στη θάλασσα – Εξετάζεται αν ανήκει σε αγνοούμενο Ουκρανό

Σε σοκ η 50χρονη που γρονθοκοπήθηκε από 30χρονο για την προτεραιότητα: «Με χτύπησε τόσο δυνατά που έβαλε γύψο»