search
ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 23:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.06.2026 23:23

Χαλκιδική: Απαγόρευση κολύμβησης στο Πευκοχώρι λόγω διαρροής λυμάτων

11.06.2026 23:23
xalkidiki lumata

Σε προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή «Ακρωτήρι» του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, μετά από διαρροή λυμάτων που προκλήθηκε από θραύση αγωγού μεταφοράς.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα, ωστόσο η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών.

Θραύση στον αγωγό λυμάτων

Την προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι» της κοινότητας Πευκοχωρίου ανακοίνωσε ο δήμος Κασσάνδρας, μετά από περιστατικό διαρροής λυμάτων που καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον δήμο, διαπιστώθηκε θραύση στον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων Φ225 του Πευκοχωρίου, γεγονός που προκάλεσε τη διαρροή.

Άμεση κινητοποίηση των συνεργείων

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα συνεργεία του δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Μετά την επέμβαση των συνεργείων, η διαρροή διακόπηκε άμεσα, ενώ η αποκατάσταση του αγωγού ολοκληρώθηκε.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλύσης και απολύμανσης της περιοχής, με τη μέθοδο της χλωρίωσης, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις του περιστατικού.

Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι

Ο δήμος Κασσάνδρας ενημέρωσε άμεσα τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, καθώς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής.

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες δειγματοληψίες και στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση των υδάτων στην περιοχή.

Απαγόρευση κολύμβησης σε ζώνη 200 μέτρων

Με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι» του Πευκοχωρίου.

Το μέτρο αφορά ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου διάθεσης και θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν οι δειγματοληψίες και αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

«Συνεχής συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες»

Ο δήμος Κασσάνδρας υπογραμμίζει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Παράλληλα, τονίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και την πορεία των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

«Έκανα τη διαθήκη μου»: Γυναίκα καταγγέλλει ότι υπεβλήθη σε ολική μαστεκτομή για καρκίνο που δεν είχε (Video)

Λουτράκι: Σορός άνδρα βρέθηκε στη θάλασσα – Εξετάζεται αν ανήκει σε αγνοούμενο Ουκρανό

Σε σοκ η 50χρονη που γρονθοκοπήθηκε από 30χρονο για την προτεραιότητα: «Με χτύπησε τόσο δυνατά που έβαλε γύψο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Ειρωνικός ο Νετανιάχου για τις ανακοινώσεις Τραμπ: ΗΠΑ και Ιράν απλά συμφώνησαν να αρχίσουν να μιλούν, εμάς δεν μας αφορά

mexico protest epeisodia
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Σοβαρά επεισόδια έξω από το Αζτέκα στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 (Videos/Photos)

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup: Απαραίτητος ο δημοσιονομικός συντονισμός στην Ευρωζώνη – Η αβεβαιότητα έχει κόστος

xalkidiki lumata
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κολύμβησης στο Πευκοχώρι λόγω διαρροής λυμάτων

trump white house – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη η υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν» – «Δεν έχει εγκριθεί» απαντά η Τεχεράνη, πώς αντέδρασε ο Νετανιάχου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

DIDASKALOU_YPPO_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκάνδαλο πολεοδομιών: Παραιτήθηκε και ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου - Υπό παραίτηση και ο Μανώλης Γραφάκος

famellos- notopoulou – karystianou- pyrgow ellhniko – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η θεωρία της «παχιάς ουράς – fat tail» στα γκάλοπ, οι «3» πιέζουν Φάμελλο, η Νοτοπούλου και το ΠΑΣΟΚ, πρώην Συριζαίοι στην Καρυστιανού και ο Riviera Tower

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 23:55
netanyahu_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Ειρωνικός ο Νετανιάχου για τις ανακοινώσεις Τραμπ: ΗΠΑ και Ιράν απλά συμφώνησαν να αρχίσουν να μιλούν, εμάς δεν μας αφορά

mexico protest epeisodia
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Σοβαρά επεισόδια έξω από το Αζτέκα στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 (Videos/Photos)

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup: Απαραίτητος ο δημοσιονομικός συντονισμός στην Ευρωζώνη – Η αβεβαιότητα έχει κόστος

1 / 3