«Έκανα τη διαθήκη μου»: Γυναίκα καταγγέλλει ότι υπεβλήθη σε ολική μαστεκτομή για καρκίνο που δεν είχε (Video)

Στον εφιάλτη που βίωσε επί μήνες αναφέρθηκε η ψυχολόγος Ζωή Γιαννακούρου, η οποία υπεβλήθη σε ολική μαστεκτομή και αφαίρεση λεμφαδένων έπειτα από διάγνωση καρκίνου που, όπως καταγγέλλει, δεν είχε. Όπως είπε, η αρχική βιοψία ήταν ξεκάθαρη και, βάσει των αποτελεσμάτων που είχε λάβει, της είχαν απομείνει μόλις 18 μήνες ζωής.

«Πέρασαν τέσσερις μήνες που εγώ ήμουν μέσα στα χειρουργεία, μέσα στα ιατρεία, μέσα στις εξετάσεις. Που παίρνανε από το στήθος μου κομμάτια, που μου βάζανε ενέσεις, που έπαιρναν παρακεντήσεις. Που έκλαιγα, που πόναγα, που υπέφερα. Που έκανα τη διαθήκη μου», είπε η κ. Γιαννακούρου μιλώντας στον Alpha.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν μετά τη διάγνωση, περιγράφοντας την έκταση των επεμβάσεων στις οποίες υπεβλήθη: «Μου λέει “τράβηξες το λαχείο στο ένα στο εκατομμύριο, αυτή τη στιγμή έχεις επιθετικό καρκίνο”. Αφαιρεί τρεις λεμφαδένες. Αφαιρεί και τη θηλή, τα αφαιρεί όλα. Ολική (μαστεκτομή)».

Η αποκάλυψη που ανέτρεψε τα πάντα

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, τα αποτελέσματα που είχε λάβει στη βιοψία της ήταν κάποιας άλλης γυναίκας. «Εγώ είχα πάρει το δικό της πλακάκι και είχα καρκίνο, εγώ ζούσα τη ζωή της. Και αυτή έχει πάρει το δικό μου το πλακάκι και θεωρεί ότι είναι καλά. Μούδιασα ολόκληρη…», περιέγραψε.

Η 59χρονη ψυχολόγος δεν ενημερώθηκε ποτέ για την ταυτότητα της άλλης γυναίκας που έλαβε το αρνητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Alpha, έχει κινηθεί δικαστικά κατά του διαγνωστικού κέντρου.

«Εγώ αυτή τη γυναίκα δεν την έχω δει, δεν την έχω συναντήσει, ούτε ξέρω ποια είναι, ούτε καν αν υπάρχει. Πραγματικά δηλαδή έχω μπει στη διαδικασία να μην πιστεύω τίποτα. Μου λένε ότι υπάρχει μια γυναίκα. Μια χαρά εγώ μπορώ να πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία γυναίκα. Ότι υπήρξε από πίσω επιθυμία να γίνουν τα χειρουργεία, να κινηθεί ρε παιδί μου το σύστημα με τον τρόπο τον γνωστό», δήλωσε η κ. Γιαννακούρου.

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