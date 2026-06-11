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11.06.2026 21:32

Λουτράκι: Σορός άνδρα βρέθηκε στη θάλασσα – Εξετάζεται αν ανήκει σε αγνοούμενο Ουκρανό

11.06.2026 21:32
asthenoforo

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 11/6, να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου, τα οποία ανέσυραν τη σορό από τη θάλασσα και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεκρός να είναι ο 38χρονος Ουκρανός υπήκοος, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου τις προηγούμενες ημέρες.

Η ταυτοποίηση της σορού θα πραγματοποιηθεί μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών.

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