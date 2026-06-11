Ειρωνικός ο Νετανιάχου για τις ανακοινώσεις Τραμπ: ΗΠΑ και Ιράν απλά συμφώνησαν να αρχίσουν να μιλούν, εμάς δεν μας αφορά

Ειρωνικά σχολίασε το Ισραήλ τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα αφορά τα πυρηνικά αλλά και τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τις εξελίξεις. Μιλά για ένα «υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για την έναρξη διαπραγματεύσεων» υποβαθμίζοντας όσα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τονίζει δε ότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος αυτού του μνημονίου.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε επισημαίνει ότι «ο πρόεδρος Τραμπ συνομίλησε σήμερα το βράδυ με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου σχετικά με το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Αν και το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο μνημόνιο κατανόησης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ ότι η τελική συμφωνία κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, την αποσυναρμολόγηση της υποδομής εμπλουτισμού, τον περιορισμό της παραγωγής πυραύλων και την παύση της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς εκπροσώπους του στην περιοχή».

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