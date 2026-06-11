Λεκορνί: Σοβαρές απειλές ξένης ανάμιξης στις γαλλικές εκλογές του 2027

Τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές ξένες παρεμβάσεις στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία έκρουσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, προειδοποιώντας ότι ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της χώρας ενδέχεται να αποτελέσει στόχο. Όπως ανέφερε, τα περιστατικά που καταγράφηκαν στις δημοτικές εκλογές του 2026 αποτελούν ένδειξη των αυξημένων κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η χώρα στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ανησυχία για κλιμάκωση των παρεμβάσεων

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου αφιερωμένη στο ζήτημα των ξένων παρεμβάσεων, ο Γάλλος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο κίνδυνος ξένης ανάμιξης «ήταν σημαντικός στις δημοτικές εκλογές, χωρίς μεγάλη επίδραση» τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπειρία αυτή «αφήνει να διαφανούν οι προοπτικές σοβαρών απειλών στις προεδρικές εκλογές» του 2027, εκτιμώντας ότι «το σύνολο της πολιτικής τάξης» μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιες ενέργειες.

Στόχος η προστασία του δημοκρατικού διαλόγου

Η πρωτοβουλία του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος δηλώνει ότι επιδιώκει να «προστατέψει τον δημοκρατικό διάλογο», αποσκοπεί στην ανάδειξη και τη διαφάνεια γύρω από προηγούμενες περιπτώσεις ξένων παρεμβάσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται υπόθεση που αφορούσε ισραηλινή εταιρεία, η οποία φέρεται να στόχευσε υποψηφίους της Ανυπότακτης Γαλλίας στις δημοτικές εκλογές.

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση επιδιώκει να «εντοπίσει τους κινδύνους» ενόψει του 2027, χρονιά κατά την οποία αναμένεται να διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές και ενδεχομένως βουλευτικές εκλογές.

Τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση

Ο αρχηγός της γαλλικής κυβέρνησης αναμένεται να παρουσιάσει τα εργαλεία που προβλέπονται σε σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν έχει προσωπική εμπειρία από υποθέσεις ξένης ανάμιξης, καθώς η προεκλογική του εκστρατεία το 2017 είχε βρεθεί στο στόχαστρο της κυβερνοεπίθεσης «Macron Leaks».

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει κατηγορήσει ευθέως τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι «αγοράζει μαζικά σε προεκλογική περίοδο εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έκθεση της Viginum για τις δημοτικές εκλογές

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των φαινομένων αυτών, αναμένεται να δημοσιευθεί έκθεση της Viginum, της γαλλικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την προστασία από ξένες ψηφιακές παρεμβάσεις και την καταπολέμηση της διαδικτυακής χειραγώγησης.

Η έκθεση αφορά τα ευρήματα που προέκυψαν από τις δημοτικές εκλογές και αναμένεται να φωτίσει τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την επηρεάση του δημόσιου διαλόγου.

Στο επίκεντρο η Ξένια Φεντόροβα και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης

Οι ανησυχίες για χειραγώγηση της δημόσιας συζήτησης ενισχύονται, σύμφωνα με τη γαλλική πλευρά, και από την αυξανόμενη προβολή στα μέσα ενημέρωσης του συντηρητικού δισεκατομμυριούχου Βενσάν Μπολορέ, καθώς και της πρώην επικεφαλής του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου RT, Ξένιας Φεντόροβα.

Η γαλλική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τη Φεντόροβα «προπαγανδίστρια» που διαδίδει «την παραπληροφόρηση του Κρεμλίνου».

Παράλληλα, ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της, ενώ έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με την ανανέωση της άδειας παραμονής της στη Γαλλία το 2024 για διάστημα δέκα ετών.

Αντιδράσεις και για δηλώσεις του Ισραηλινού πρέσβη

Κατηγορίες περί ανάμιξης έχουν διατυπωθεί και σε βάρος του πρέσβη του Ισραήλ στη Γαλλία, Τζόσουα Ζάρκα.

Αφορμή αποτέλεσαν δηλώσεις του, σύμφωνα με τις οποίες θα επιθυμούσε «οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν» να αναδειχθεί νικητής στις προεδρικές εκλογές του 2027, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από τα όρια της διπλωματικής παρέμβασης στον δημόσιο διάλογο.

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