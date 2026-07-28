Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές σήμερα: Σε «κίτρινο» συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και Δωδεκάνησα

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Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τους μηχανισμούς πυροπροστασίας, καθώς οι καιρικές συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι δημιουργούν αυξημένες πιθανότητες για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Στην κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς) εντάσσονται οι ακόλουθες περιοχές:

Αττική,

Εύβοια,

Κορινθία,

Αργολίδα,

Μυτιλήνη,

Χίος,

Ψαρά,

Σάμος,

Ικαρία,

Δωδεκάνησα,

Ρέθυμνο,

Ηράκλειο,

Λασίθι

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική στον αριθμό κλήσης 199.

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