Άνω Λιόσια: «Ήθελα να δω εάν το μπιτόνι είχε βενζίνη ή νερό» λέει ο 85χρονος που προκάλεσε κατά λάθος φωτιά με αναπτήρα στο γκαράζ του

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Εκτός κινδύνου είναι ο 85χρονος από τα Άνω Λιόσια, ο οποίος χθες από λάθος προκάλεσε φωτιά στο γκαράζ της κατοικίας του.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο πάρκινγκ της μονοκατοικίας που διαμένει όταν εντόπισε ένα μπιτόνι και άναψε αναπτήρα προκειμένου να δει τι υπήρχε μέσα.

Ωστόσο, στο εσωτερικό του υπήρχε εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη.

«Είχα ένα δοχείο και ήθελα να δω εάν ήταν βενζίνα ή νερό. Έβγαλα τον αναπτήρα και πήρε φωτιά», είπε χθες ο 85χρονος σε σύντομη δήλωσή του στο Mega, ενώ η νύφη του μιλώντας στο κανάλι αναφερόμενη στα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν μετά το συμβάν ανέφερε: «Με το λάστιχο και το νερό τον έβγαλα, δόξα τω Θεώ όλα καλά».

Στο νοσοκομείο «Θριάσιο» μεταφέρθηκαν τόσο ο 85χρονος όσο και μία 63χρονη, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας και των δύο δεν εμπνέει ανησυχία.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

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