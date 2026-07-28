Εξαμίλια Κορινθίας: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθούν σήμερα, Τρίτη (28/7), οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 67χρονος εργαζόμενος.

Παράλληλα, ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκαύματα, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θραύσματα της έκρηξης.

Οι τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αφορούν τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου.

Η στιγμή της έκρηξης:

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν η ισχυρή έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης στο χώρο του εργοστασίου.

Ειδικότερα, εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας.

Διαβάστε επίσης:

Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές σήμερα: Σε «κίτρινο» συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και Δωδεκάνησα

Αγρίνιο: Φωτιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών στην εθνική οδό Αγρινίου-Αντιρρίου (video)

Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με εγγύηση 20.000 ευρώ ο 57χρονος ιατροδικαστής