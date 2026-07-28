Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με εγγύηση 20.000 ευρώ ο 57χρονος ιατροδικαστής

Takeaways by to pontiki AI Ο 57χρονος ιατροδικαστής του Πανεπιστημίου Κρήτης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του για την υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας της Κρήτης.

Οι δικαστικές αρχές επέβαλαν στον κατηγορούμενο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Αντίστοιχα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε νωρίτερα και ο τοξικολόγος που κατηγορείται για συμμετοχή στην ίδια εγκληματική οργάνωση.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, διαψεύδοντας τις κατηγορίες περί χρηματισμού και εμπλοκής σε παράνομες πράξεις.

Οι δύο δημόσιοι λειτουργοί φέρονται να παρείχαν ευνοϊκές εκθέσεις σε μέλη της οργάνωσης έναντι ανταλλαγμάτων, γεγονός που οδήγησε στη δίωξή τους.

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 57χρονος ιατροδικαστής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο της έρευνας για τη λεγόμενη «μαφία της Κρήτης».

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ.

Απολογήθηκε για περισσότερες από έξι ώρες

Η απολογητική διαδικασία διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες, με την απόφαση των δικαστικών αρχών να ανακοινώνεται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι ο 57χρονος μπορεί να παραμείνει ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσης, υπό τους δύο περιοριστικούς όρους.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του, οι οποίοι υποδέχθηκαν την απόφαση με χειροκροτήματα.

Βγαίνοντας από το κτίριο της Εισαγγελίας, ο 57χρονος στράφηκε προς το μέρος τους και έκανε το σήμα της νίκης.

Ελεύθερος με όρους και ο τοξικολόγος

Νωρίτερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους είχε αφεθεί και ο τοξικολόγος που κατηγορείται στην ίδια υπόθεση.

Η συνήγορός του, Ιουλίτα Τζουγκαράκη, δήλωσε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά το σύνολο των κατηγοριών, κάνοντας λόγο για άδικη στοχοποίηση και διασυρμό.

Όπως υποστήριξε, οι υποθέσεις για τις οποίες κλήθηκε να απολογηθεί δεν σχετίζονται ούτε με εγκληματικές οργανώσεις ούτε με τη γνωστή υπόθεση Μανιουδάκη.

Η ίδια χαρακτήρισε τη διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση των δικαστικών αρχών.

«Δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής»

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Περάκης ανέφερε ότι η απολογία ήταν εξονυχιστική και υποστήριξε πως δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής που να δικαιολογούν την προσωρινή κράτηση του 57χρονου.

Όπως δήλωσε, δεν αποδείχθηκε χρηματισμός ούτε προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κατηγορία θα καταπέσει κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες για τη σχέση με την οργάνωση

Οι δύο δημόσιοι λειτουργοί κατηγορούνται ότι διατηρούσαν στενή σχέση με μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πριν από έναν χρόνο στα Χανιά.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να λειτουργούσαν ως εντολοδόχοι σε παράνομες πράξεις που σχετίζονταν με το επιστημονικό τους πεδίο.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Αύγουστο, μετά την εξάρθρωση της λεγόμενης «μαφίας» της Κρήτης, για την οποία κατηγορούνται συνολικά 90 άτομα.

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν εξασφαλίσει πρόσβαση στους δύο κατηγορουμένους, προκειμένου να λαμβάνουν, έναντι ανταλλάγματος, εκθέσεις με το περιεχόμενο που επιθυμούσαν.

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