Θεσσαλονίκη: 49χρονη εισέβαλε σε κατάστημα ψιλικών με ρόπαλο του μπέιζμπολ (video)

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Σοβαρό επεισόδιο προκάλεσε μία 49χρονη γυναίκα, όταν εισέβαλε σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ, λίγη ώρα μετά από έντονη αντιπαράθεση που είχε με την υπάλληλο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα αποχώρησε αρχικά από το κατάστημα ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση.

Ωστόσο, στη συνέχεια επέστρεψε έχοντας πάρει από το όχημά της ένα ρόπαλο, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση, ενώ φέρεται να εκτόξευσε απειλές προς την εργαζόμενη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπάλληλος ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τη 49χρονη επ’ αυτοφώρω, ενώ το ρόπαλο βρέθηκε ακόμη στην κατοχή της. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο επέβαλε στην κατηγορούμενη ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή, κρίνοντάς την ένοχη για εξύβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένου ικανού να προκαλέσει σωματική βλάβη.

Κατά την απολογία της, η 49χρονη υποστήριξε ότι διατηρούσε το ρόπαλο λόγω της ενασχόλησής της με το μπέιζμπολ.

Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό, επισημαίνοντας ότι το αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε εκτός αθλητικού πλαισίου και, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, λειτούργησε ως μέσο εκφοβισμού.

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