Βρετανία: Καταδικάστηκε οδηγός που παρέσυρε γυναίκα και στη συνέχεια την χτύπησε και με ρόπαλο του μπέιζμπολ – Σοκαριστικό βίντεο

Ένοχος για απόπειρα δολοφονίας κρίθηκε ένας 51χρονος άνδρας στο Χαλ της Βρετανίας, αφού παρέσυρε με το αυτοκίνητό του γυναίκα, που φέρεται να είχε εμμονή μαζί της και στη συνέχεια τη χτύπησε επανειλημμένα με ρόπαλο μπέιζμπολ. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύτηκε για δέκα ημέρες.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον 51χρονο Λόρενς Γουόρβιλ να οδηγεί το ασημί αυτοκίνητό του πάνω στη γυναίκα, την οποία γνώριζε προσωπικά, στην οδό Τσάντερλαντς στο Χαλ τον Μάιο του 2025.

Στο υλικό φαίνεται ο Γουόρβιλ να επιταχύνει καθώς πλησιάζει την ανυποψίαστη γυναίκα, η οποία περπατούσε στον δρόμο αμέριμνη. Αφού την χτυπάει με το αμάξι και τη ρίχνει στο έδαφος, εγκλωβίζοντάς τη μεταξύ του οχήματος κι ενός τοίχου, αμέσως μετά βγαίνει από το όχημά του, κατευθύνεται προς το μέρος της και τη χτυπά τουλάχιστον πέντε φορές με το ρόπαλο μπέιζμπολ που είχε αγοράσει την προηγούμενη ημέρα από κατάστημα αθλητικών ειδών.

Τρεις άνδρες έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα και φαίνονται στα πλάνα να ακινητοποιούν τον δράστη και να τον συγκρατούν μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Γουόρβιλ απείλησε ακόμη και τους περαστικούς που παρενέβησαν, κραδαίνοντας το ρόπαλο.

Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων ένα βαρύ κάταγμα στο πόδι, τραυματισμό στο κεφάλι και κάταγμα σε δάχτυλο του χεριού.

Την Τρίτη, έπειτα από τριήμερη δίκη στο Δικαστήριο του Στέμματος του Χαλ, οι ένορκοι έκριναν τον 51χρονο ένοχο για απόπειρα δολοφονίας.

Ο κατηγορούμενος είχε ήδη παραδεχθεί την ενοχή του για σειρά άλλων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων διάρρηξη, κατοχή επιθετικού όπλου, οδήγηση ενώ του είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα οδήγησης και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Η αστυνομία έλαβε κλήση λίγο πριν από τις 7:30 το πρωί της 7ης Μαΐου 2025, με πληροφορίες ότι μια γυναίκα είχε δεχθεί επίθεση από άτομο που φερόταν να γνωρίζει.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Ο Γουόρβιλ συνελήφθη επί τόπου ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή, ανέλυσαν βιντεοληπτικό υλικό και ερεύνησαν το σπίτι του κατηγορουμένου, όπου εντόπισαν σειρά χειρόγραφων σημειώσεων.

Κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας

Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι ο 51χρονος οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα οδήγησης και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Ακολούθως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, οδήγηση χωρίς άδεια, χρήση μη ασφαλισμένου οχήματος σε δημόσιο δρόμο, κατοχή επιθετικού όπλου σε δημόσιο χώρο και παραβίαση περιοριστικής εντολής.

Τον Ιούνιο του 2025 του απαγγέλθηκε επιπλέον κατηγορία για διάρρηξη, καθώς εκτεταμένη ανάλυση βίντεο αποκάλυψε ότι είχε εισβάλει σε επαγγελματικό χώρο το βράδυ πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, στόχος του ήταν να κλέψει επιστολές ανακατεύθυνσης αλληλογραφίας, προκειμένου να ανακαλύψει τη νέα διεύθυνση της γυναίκας.

Η επιβολή της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου.

Σκοπός του να προκαλέσει φόβο και τρόμο

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η επιθεωρήτρια της Αστυνομίας του Χάμπερσαϊντ, Έλεν Κόλιερ, από το Τμήμα Ερευνών Ενδοοικογενειακής Βίας και Προστασίας Ευάλωτων Προσώπων, δήλωσε:

«Ο Γουόρβιλ είναι ένας σκληρός και υπολογιστικός άνθρωπος που ξεκίνησε εκείνη την ημέρα οπλισμένος με δύο όπλα: το αυτοκίνητό του και ένα ρόπαλο μπέιζμπολ, με σκοπό να προκαλέσει φόβο, τρόμο και να επιχειρήσει να σκοτώσει μία αθώα γυναίκα που γνώριζε».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο δράστης, μέσα στην εμμονή του με τη γυναίκα, αναζήτησε τα ίχνη της την προηγούμενη ημέρα διαπράττοντας διάρρηξη σε επαγγελματικό χώρο ώστε να ανακαλύψει πού είχε μετακομίσει.

«Στο ανατριχιαστικό βίντεο που δημοσιοποιήσαμε μετά την καταδικαστική απόφαση, φαίνεται επίσης να αγοράζει το ρόπαλο μπέιζμπολ λίγο πριν από το περιστατικό», σημείωσε.

Περιγράφοντας την επίθεση, η Κόλιερ ανέφερε ότι ο Γουόρβιλ έπεσε πάνω στη γυναίκα με το αυτοκίνητό του, αυξάνοντας ταχύτητα όσο την πλησίαζε, και στη συνέχεια τη χτύπησε επανειλημμένα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

«Ακόμη και σήμερα συνεχίζει γενναία να αναρρώνει τόσο ψυχικά όσο και σωματικά», δήλωσε.

Δεν παραδέχεται ότι βγήκε για να σκοτώσει

Η αξιωματικός ευχαρίστησε επίσης τους πολίτες που παρενέβησαν για να βοηθήσουν το θύμα, επισημαίνοντας ότι συγκράτησαν τον δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία, παρά το γεγονός ότι και οι ίδιοι δέχθηκαν απειλές ενώ εκείνος κρατούσε το ρόπαλο.

Σύμφωνα με την Κόλιερ, ο Γουόρβιλ αρνήθηκε να παραδεχθεί ότι είχε βγει από το σπίτι του με πρόθεση να σκοτώσει τη γυναίκα και υποστήριξε ότι επρόκειτο για υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Ωστόσο, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος δεν αποδέχθηκε τον ισχυρισμό αυτό και προχώρησε με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας.

«Με τη στάση του ανάγκασε τη γυναίκα να ξαναζήσει όλες τις τρομακτικές λεπτομέρειες της επίθεσης κατά τη διάρκεια της δίκης. Αυτό δεν είναι μόνο σκληρό αλλά και δειλό», δήλωσε.

«Επικίνδυνο και πανούργο άτομο»

Κλείνοντας, η αξιωματικός χαρακτήρισε τον 51χρονο «επικίνδυνο και πανούργο άτομο» που υπέβαλε τη γυναίκα σε μια αδιανόητη επίθεση, η οποία την οδήγησε σε δεκαήμερη νοσηλεία.

«Είμαι ικανοποιημένη που οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για απόπειρα δολοφονίας. Ωστόσο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί το τραύμα και τον πόνο που θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει καθημερινά η γυναίκα καθώς προσπαθεί να προχωρήσει στη ζωή της μέσα από μια μακρά πορεία σωματικής και ψυχικής αποκατάστασης.

»Τα βίαια εγκλήματα δεν θα γίνουν ποτέ ανεκτά στις κοινότητές μας και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και οι εγκληματίες να τιμωρούνται».

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