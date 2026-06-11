Η θεωρία της «παχιάς ουράς – fat tail» στα γκάλοπ, οι «3» πιέζουν Φάμελλο, η Νοτοπούλου και το ΠΑΣΟΚ, πρώην Συριζαίοι στην Καρυστιανού και ο Riviera Tower

Καλημέρα σας

Παρατήρησα, με αφορμή και τη χθεσινή εκλογή Κυρανάκη στη γραμματεία της ΝΔ, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φροντίζει με κάθε ευκαιρία και σχεδόν καθημερινά μιλάει για εκλογές. Για να πει ότι αυτές θα γίνουν ότι θα γίνουν το 2027.

Μα, αν είναι να γίνουν τότε, στη λήξη της 4ετίας δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος να το λέει συνέχεια; Αν ήμουν καχύποπτος θα έλεγα ότι το αναφέρει για να συντηρεί ένα κλίμα εκλογολογίας. Και να ανατροφοδοτεί τα σενάριο, καθ΄ ότι αυτό συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Λέει ο πρωθυπουργός κάτι και αμέσως μετά, ανεξαρτήτως εάν είπε το Α ή το Β, στη δημόσια συζήτηση μπαίνει και το Α και το Β, ενίοτε και το Γ και το Δ σενάριο.

Η ελπίδα και το ρίσκο

Επειδή λοιπόν όλο το πρωθυπουργικό επιτελείο και τα κυβερνητικά στελέχη έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην εκλογολογία και τις δημοσκοπήσεις, ρώτησα τι… «βλέπουν». Και αλίευσα μία ενδιαφέρουσα απάντηση από τους πιο insiders: Η ΝΔ ελπίζει στο φαινόμενο της… «παχιάς ουράς», ή αγγλιστί «fat-tail distribution»!

Η λογική ή άλλως η προσδοκία: Επειδή ο Μητσοτάκης έχει μετακινήσει τη ΝΔ στο Κέντρο, και επειδή δεν υπάρχει ορατή εναλλακτική λύση για τη διακυβέρνηση, οι κυβερνώντες ελπίζουν ότι θα υπάρξει «απροσδόκητη εκτόξευση ενός νέου πολιτικού φορέα και μαζική μετακίνηση ψηφοφόρων τις τελευταίες ημέρες», όπως λέει η μία ερμηνεία αυτού του φαινομένου.

Η άλλη βέβαια λέει ότι μπορεί να υπάρξει «ξαφνική κατάρρευση ενός κόμματος» – όπως έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ή να συμβεί ένα «πολιτικό σοκ» που θα επιδράσει αρνητικά στην κυβέρνηση.

Αλλά το Μαξίμου, ευελπιστεί στο πρώτο και γι’ αυτό επαναφέρει το στόχο της αυτοδυναμίας.

Τα… ταβάνια

Βέβαια από την άλλη fat tails μπορούν να λειτουργήσουν και για την εμφάνιση νέων σχημάτων (π.χ. Καρυστιανού, ή και Τσίπρας, παρότι αυτός δεν είναι και τόσο… νέος): «Μικρές αρχικά μεταβολές μπορεί να προκαλέσουν δυσανάλογα μεγάλες ανακατατάξεις» λέει μία ενδεχόμενη εφαρμογή στα δύο αυτά κόμματα.

Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι οι αναλύσεις δεδομένων, που φαίνεται να έχουν μία ισχυρή βάση, εκτιμούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού έχουν «σκληρό» πάνω όριο. Η μεν ΕΛΑΣ στην περιοχή 18%-20%, η δε Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 16%-18». Οι αναλύσεις είναι βασισμένες σε ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματα όλης αυτής της περιόδους και ιδίως μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων.

Προφανώς και αυτή η εκτίμηση δεν είναι δέσφατο. Ούτε σημαίνει πως δεν μπορούν ο Τσίπρας ή η Καρυστιανού (δύσκολο και οι δύο) να σπάσουν αυτό το «ταβάνι». Αλλά με μία πρώτη ανάγνωση δείχνει λογική η προσέγγιση και πάντως είναι τροφή για σκέψη.

– Για το ΠΑΣΟΚ μην με ρωτάτε, θα στεναχωρηθούμε. Τρία χρόνια κοίταζε το ταβάνι και δεν το έσπασε, θα το κάνει τώρα;

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Φάμελλο

Δέκα (αριθμός) 10 μέρες προθεσμία έδωσε ο Παύλος Πολάκης στον Σωκράτη Φάμελλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, «αλλιώς θα υπάρξουν εξελίξεις». Σε απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι εάν ο Φάμελλος δεν φέρει συμφωνία για συμπόρευση/συνεργασία/κοινό μέτωπο, όπως θέλετε πείτε το, με την ΕΛΑΣ τότε η πλευρά Δούρου, Παππάς, Πολάκης και άλλες δυνάμεις, θα θέσουν θέμα να ληφθεί απόφαση για αυτόνομη πορεία και κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και επειδή ο Φάμελλος δεν θα φέρει καμία συμφωνία, αλλά θα ζητήσει χρόνο, τότε θα τεθεί θέμα ηγεσίας. Άρα οριστικής ρήξης και ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Σας τα είπα όλα…

Πανικός με… Νοτοπούλου

Θα το πω με όση αγάπη και συμπόνια μου έχουν απομείνει για τους πολιτικούς σ’ αυτούς τους δύσκολους και άπονους καιρούς. Είμαι ψυχολογικά αυτές τις δύσκολες (πολιτικά) ώρες με την Ράνια τη Θρασκιά και τον Πέτρο τον Παππά. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση τους, το ομολογώ. Να ακούω δηλαδή τις φήμες να πηγαίνουν και να έρχονται περί μεταγραφής της Κατερίνας Νοτοπούλου στο ΠΑΣΟΚ.

Δεν ξέρω πόση αλήθεια έχει η φημολογία, αλλά έχουν βουίξει τα πασοκικά στέκια στη Θεσσαλονίκη για μία ενδεχόμενη μεταγραφή της συμπαθούς Κατερίνας στο Κίνημα. Βλέπετε υπάρχει η αίσθηση εδώ και καιρό ότι είναι κομμένη από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προσωπικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, θα ήθελα να δω την Κατερίνα με την ΕΛΑΣ, καθότι γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Αλέξης της είχε πάντα μία εκτίμηση, εξ ου και την έκανε υπουργό.

Αλλά στην πολιτική τα πράγματα συχνά είναι σκληρά.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Καρυστιανού

Στο μεταξύ, μιας και μιλάμε για μεταγραφές, διαπιστώνω ότι πράγματι η Μαρία Καρυστιανού το διαθέτει ένα πέρασμα και απήχηση στην κεντροαριστερά. Και μάλιστα καταφέρνει να κερδίζει αξιόμαχα στελέχη, που έχουν περάσει από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Για παράδειγμα έχουν ενταχθεί στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η Αρετή Μπατά, πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η Λίτσα Σουλελέ. Και οι δύο είχαν αποχωρήσει από το κόμμα στο χαμό που είχε γίνει με το μαϊμού συνέδριο στο Γκάζι.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η… «ροή» πολυσυλλεκτικότητας.

Ο πύργος του Ελληνικού πιάνει ταβάνι

Λίγοι το έχουν συνειδητοποιήσει, αλλά ένα από τα πιο εμβληματικά στοιχήματα του Ελληνικού βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο λόγος για τον Riviera Tower, τον πρώτο ουρανοξύστη κατοικιών της χώρας, ο οποίος κυριολεκτικά «πιάνει ταβάνι» μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής προγραμματίζεται να πέσει το τελευταίο μπετόν στο ένα από τα δύο βασικά τμήματα του πύργου, ενώ περίπου δέκα ημέρες αργότερα θα κλείσει και το τελευταίο σκυρόδεμα του δεύτερου τμήματος. Έπειτα, το έργο εισέρχεται στη φάση των εσωτερικών εργασιών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των τελικών διαμορφώσεων.

Για ένα έργο που επί χρόνια αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, οι ημερομηνίες πλέον αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Στην αγορά ακινήτων εκτιμούν ότι ο πρώτος ένοικος θα περάσει το κατώφλι του Riviera Tower τον Δεκέμβριο του 2026, σηματοδοτώντας ουσιαστικά τη μετάβαση από τα σχέδια και τις μακέτες στην πραγματική ζωή. Και κάπως έτσι, ο πιο πολυσυζητημένος πύργος της χώρας ετοιμάζεται να αποκτήσει τους πρώτους του κατοίκους.

Ακόμα πιο βαθιά «βουλιάζουν» οι ναυαρχίδες του τουρισμού

Η πτωτική πορεία των (πάλαι ποτέ) νησιών ναυαρχίδων του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή της Μυκόνου και της Σαντορίνης, συνεχίζεται και μάλιστα φέτος είναι ακόμα πιο έντονη, σύμφωνα με παράγοντες της τουριστικής αγοράς. Στη Σαντορίνη, η πτώση μέχρι στιγμής είναι στο 20% ενώ βάσει των προκρατήσεων στο 30%, ενώ στη Μύκονο υπάρχουν ξενοδοχεία 50 και 100 δωματίων που έχουν ακόμα και μονοψήφιες κρατήσεις για Ιούλιο και Αύγουστο.

Οι λόγοι είναι κυρίως η αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων από μακρινούς προορισμούς, ενώ οι τουρίστες από Ασία, Ισραήλ και Αραβικές χώρες είναι ακόμα συγκρατημένοι σε ό,τι αφορά την απόφασή τους να επισκεφθούν την Ελλάδα.

Πάντως το πεντάμηνο είναι ήδη αρνητικό και αν ο τουρισμός δεν κάνει δυνατό «φίνις» τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο δύσκολα θα αποφύγει μία πτωτική σεζόν

Η λιανεμπορική αγορά γίνεται δύο «ταχυτήτων»

Μεγάλες είναι οι προσδοκίες του ελληνικού λιανεμπορίου για την μελλοντική πορεία των premium και luxury προϊόντων κόντρα στη γενικότερη εικόνα που θέλει η όποια άνοδος στην αγορά να είναι κυρίως πληθωριστική.

Η διοίκηση των Attica Stores ανέφερε ότι η αγορά των πολυτελών αγαθών βρίσκεται σήμερα στα επίπεδα του 1,5 δισ. ευρώ, αλλά μέχρι το 2030 θα αγγίξει τα 2 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση πάνω από 30% στην πενταετία. Οι αυξημένες τουριστικές ροές και η ανθεκτικότητα που δείχνουν στις αγορές τους τα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα στην Ελλάδα είναι οι βασικές αιτίες για τις θετικές προβλέψεις της διοίκησης των γνωστών πολυκαταστημάτων.

Δηλαδή, φαίνεται ότι η ελληνική αγορά έχει ήδη μετατραπεί σε δύο «ταχυτήτων»: Από τη μία τα μικρομεσαία νοικοκυριά να δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες και από την άλλη τα υψηλότερα εισοδήματα μαζί με τους τουρίστες να αγοράζουν όλο και περισσότερα και ακριβότερα προϊόντα .

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