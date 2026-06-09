Ο αιφνιδιασμός του ανασχηματισμού, η ανατροπή με Μαρινάκη, η αποστολή του Κυρανάκη, ο αχάμπαρος Παπασταύρου, το σήμα εκλογών και τα… σκιώδη του ΠΑΣΟΚ

Καλημέρα σας

Αιφνιδίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις αλλαγές στην κυβέρνηση χθες το μεσημέρι. Ο ανασχηματισμός ήταν για Πέμπτη, καθώς έλεγαν ότι θα περιμένουν πρώτα την τυπική εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη γραμματεία της ΝΔ.

Φυσικό ήταν να μην απαιτείται αυτή η τυπική διαδικασία για τον ανασχηματισμό, από τη στιγμή που ευρέθησαν τα πρόσωπα για τον ανασχηματισμό.

Το δύσκολο λοιπόν ήταν ποιος θα πάει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Μητσοτάκης είδε κι απόειδε επί πολλά χρόνια, μέχρι να βρει έναν εκπρόσωπο, ο οποίος να έχει επιτυχημένη δημόσια παρουσία, αλλά και απολαμβάνει της απόλυτης εμπιστοσύνης του, όπως χρειάζεται αυτή η θέση. Ε, πολύ λογικά λοιπόν, δεν μπορούσε να μετακινήσει τον Παύλο Μαρινάκη στο υπουργείο Μεταφορών παρότι η σκέψη ήταν ισχυρή σε όλες τις πλευρές.

Κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία του μίνι ανασχηματισμού. Ο οποίος φοβάμαι ότι θα μείνει στην ιστορία ως «ανασχηματισμός Μαρκόπουλου».

Η αποστολή του Κυρανάκη

Ο Κώστας Κυρανάκης θα αναλάβει το δύσκολο έργο να στήσει ανάχωμα σε όσους πρώην βουλευτές και πολιτευτές της ΝΔ έχουν βάλει πλώρη για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει βολιδοσκοπήσει κόσμο και κοσμάκη στα… έγκατα (με την καλή έννοια) της μασίφ δεξιάς παράταξης και έχει βρει… θησαυρό. Υπό την έννοια ότι έχει ανθρώπους να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος, όποια στιγμή και αν ανακοινωθεί αυτό.

Το θέμα είναι πως ο Κυρανάκης μπορεί μεν να απευθυνθεί στους σκληρούς δεξιούς, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αυτοί είναι έτοιμοι να μεταπειστούν.

Ο Παπασταύρου απλώς προεδρεύει

Την ώρα που η κυβέρνηση παρουσίαζε ως μεγάλη τομή και προωθούσε τη μεταφορά των Πολεοδομιών από τους Δήμους στην Κεντρική διοίκηση (υπουργείο) ως κίνηση πάταξης της διαφθοράς, αποκαλύφθηκε το κύκλωμα στο χώρο – μία αποκάλυψη που συμπαρέσυρε ως και τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κόλαφος και μέγα επικοινωνιακό και πολιτικό λάθος ο χειρισμός του Υπουργείου γύρω από αυτή την «σωτήρια» υποτίθεται μεταφορά της αρμοδιότητας.

Ο Σταύρος Παπασταύρου μάλλον δεν είχε πάρει καν χαμπάρι τι γινόταν, ενώ ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας Θύμιος Μπακογιάννης, ανεξαρτήτως της όποιας εμπλοκής στενών του ανθρώπων στο κύκλωμα (αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη) ήταν γνωστό πως αποτελούσε «βαρίδι» για το Υπουργείο.

Τελικά οι υπουργοί υπουργεύουν ή απλά κάνουν τους… τροχονόμους;

Αναθεώρηση και το όριο του Ιουλίου

Να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, κατά το μέρος που αφορά στη σημερινή Βουλή, μέχρι το τέλος Ιουλίου, έχει ζητήσει, αναφέρουν πληροφορίες, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Δεν είναι επίσημα διατυπωμένο, αλλά προς τα εκεί πάει.

Λογικό πάντως μου ακούγεται.

Η αναθεώρηση έτσι όπως πάει, δεν απαιτεί κάποια μακρά διαδικασία σε τούτη τη Βουλή, η οποία είναι επιφορτισμένη να επιλέξει απλώς τα υπό αναθεώρηση άρθρα. Και αφού το ΠΑΣΟΚ και κανένα άλλο κόμμα δεν έχουν τη διάθεση να μπουν στη συζήτηση και λένε στη ΝΔ ψήφισε μόνη σου τις αναθεωρητέες διατάξεις και συνδιαμορφώνουμε στην επόμενη βουλή το περιεχόμενο, τότε δεν χρειάζεται να χρονοτριβεί η τωρινή διαδικασία.

Ο ρόλος των ελληνοτουρκικών

Τα ελληνοτουρκικά θέλουν καλό… «διάβασμα» επισημαίνουν έγκυρες πηγές, που παρακολουθούν το μέτωπο των εθνικών θεμάτων και την αλληλεπίδραση που αυτό έχει με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία.

Και για μην το κάνω πολύ δύσκολο, η Γαλάζια Πατρίδα (αυτό το νομοσχέδιο του Ερντογάν με τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο) πήγε για Οκτώβριο. Άρα τότε – και από λίγο νωρίτερα – θα αρχίσει νέος κύκλος έντασης. Όπερ σημαίνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να σηκώσει τα… λάβαρα. Και μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα να γίνουν εκλογές – διότι χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση – και να… απαντηθούν και οι ενστάσεις Σαμαρά!

Δεν φαίνεται να κουμπώνουν πράγματα;

Σκιώδεις κινήσεις, συμπεράσματα και Παπανδρέου

Παρατήρησα ότι ο Ανδρουλάκης περιορίστηκε στο να κάνει μόνο 8 σκιώδεις υπουργούς – δεν πήγε σε αντιστοίχιση με τα υπουργεία, αλλά με τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Πρώτο συμπέρασμα: Απέφυγε να μοιράσει πρώτους ρόλους σε πολλούς.

Παρατήρησα επίσης ότι από τους 8 σκιώδεις υπουργούς, οι 4 ήταν και επί κυβερνήσεων Γιώργου Παπανδρέου. Κανονικοί υπουργοί, όχι σκιώδεις.

Δεύτερο συμπέρασμα: Δύσκολο πράγμα η ανανέωση. Για την ακρίβεια, με εξαίρεση μόνο τον Δουδωνή, όλοι οι άλλοι επικεφαλής είναι παλιές καραβάνες – ακόμα και ο Χρηστίδης που είναι μεν νεαρός, αλλά έχει γράψει χιλιόμετρα από την περίοδο της Γεννηματά.

Παρατήρησα όμως και το γεγονός ότι ο πρόεδρος Νίκος όρισε τον Γιώργο Παπανδρέου στο σχήμα (τομέας εξωτερικών). Σαν να γυρίσαμε στην… εποχή Σημίτη δηλαδή, όταν ο Γιώργος ήταν (και μάλιστα πετυχημένος) υπουργός Εξωτερικών.

Δεν θέλω να βγάλω συμπέρασμα ότι ο Ανδρουλάκης πήγε στη λύση ΓΑΠ διότι δεν είχε κανέναν άλλο να σηκώσει το βάρος – θα ήταν αδικία για ολόκληρο το κόμμα.

ότι ο Ανδρουλάκης πήγε στη λύση ΓΑΠ διότι δεν είχε κανέναν άλλο να σηκώσει το βάρος – θα ήταν αδικία για ολόκληρο το κόμμα. Ούτε θέλω να συμπεράνω ότι θέλει να στείλει μήνυμα στους Ανδρουλακικούς της Πάτρας, που ψελλίζουν κάτι ακατανόητα ότι πρέπει ο ΓΑΠ να τους δώσει τη θέση του στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα. Αν είναι «μάγκες» που λέμε, ας βγάλουν δεύτερη έδρα στο νομό των Παπανδρέου, όχι να κληρονομήσουν αυτή του Παπανδρέου.

Νέα φάμπρικα στα δάνεια

Όποιος πιστεύει ότι με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια τελείωσε η ιστορία, μάλλον βιάζεται. Στην πραγματικότητα, τώρα αρχίζει το πιο δύσκολο κομμάτι. Και αυτό γιατί ακόμη και μεταξύ νομικών, τραπεζικών στελεχών και εκπροσώπων δανειοληπτών υπάρχει διαφορετική ανάγνωση για το τι ακριβώς λέει η επίμαχη απόφαση.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η ετυμηγορία είναι απολύτως σαφής και αφορά τον τρόπο υπολογισμού του μηνιαίου τόκου. Άλλοι επιμένουν ότι το ζήτημα μόνο λυμένο δεν είναι και ότι θα απαιτηθούν νέες δικαστικές μάχες για να αποσαφηνιστεί πλήρως το περιεχόμενό της.

Και κάπου εδώ αρχίζει το δεύτερο επεισόδιο. Εάν τελικά κριθεί ότι υπάρχουν περιθώρια διεκδικήσεων, τότε αναμένεται να ανοίξει ένας νέος κύκλος αγωγών από δανειολήπτες που θα αναζητήσουν αναδρομικές επιστροφές ή αποζημιώσεις. Με άλλα λόγια, το θέμα κινδυνεύει να μεταφερθεί από τις τράπεζες στις δικαστικές αίθουσες.

Οι μόνοι που φαίνεται να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς από τώρα είναι οι δικηγόροι, καθώς προμηνύεται νέος γύρος προσφυγών και δικαστικών διεκδικήσεων.

Για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική. Για να αναζητήσουν το δίκιο τους, ενδέχεται να χρειαστεί πρώτα να βάλουν ξανά το χέρι στην τσέπη. Και αυτό, σε μια περίοδο που η οικονομική αντοχή πολλών εξ αυτών έχει προ πολλού εξαντληθεί.

Οι ανισότητες στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισοδηματικές…

Τις ήδη υψηλές εισοδηματικές ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ πλούσιων και φτωχών στην ελληνική κοινωνία οξύνουν ακόμα περισσότερο η μειωμένη πρόσβαση που έχουν οι δεύτεροι σε καλές υπηρεσίες υγείας, παιδείας και άλλες υποδομές.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα του ΙΟΒΕ με την κοινή διαπίστωση ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία στους βασικούς δείκτες ανισότητας, η καθημερινή εμπειρία μεγάλου μέρους των ελληνικών νοικοκυριών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από οικονομική ανασφάλεια, περιορισμένες ευκαιρίες και δυσκολία πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Ο λόγος που ο Δημήτρης Μαρκόπουλος πήγε στο Εθνικής Οικονομίας

Ότι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει εμπειρία στο αντικείμενο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αναλαμβάνει τη θέση του Γιώργου Κώτσηρα καθώς ως δημοσιογράφος στο παρελθόν έκανε χρόνια… οικονομικό ρεπορτάζ αναφέρουν κύκλοι της Κυβέρνησης ως επιχείρημα για την υπουργοποίηση του. Βέβαια η πραγματικότητα είναι ότι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος δεν έκανε ποτέ οικονομικό ρεπορτάζ αλλά μόνο επιχειρηματικό. Με αυτή τη… λογική ίσως να ταίριαζε καλύτερα στο υπουργείο Ανάπτυξης…

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