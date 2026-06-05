Το Μαξίμου κόβει τoν «αέρα» Δένδια, το λάθος Παπασταύρου με το χωροταξικό, η δυσφορία Σιακαντάρη, το επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και το παράδειγμα Σάντσεθ

Καλημέρα σας

Γρήγορα θέλει να κόψει μία περίεργη κουβέντα που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό σε πολιτικά καφενεία, εσωκομματικούς διαδρόμους και στα πέριξ του ΠΑΣΟΚ, το Μαξίμου.

Ποια κουβέντα; Μα, αυτή που λέει ότι εάν η ΝΔ είναι σαφώς κάτω από το 30% στις πρώτες εκλογές, ή τέλος πάντων χρειάζεται, είτε μετά τις πρώτες, είτε μετά τις δεύτερες να συνεργαστεί, τότε οι συνεργαζόμενες δυνάμεις θα ζητήσουν τρίτο πρόσωπο για τη θέση του πρωθυπουργού.

Ότι δηλαδή, για παράδειγμα, εάν βγαίνουν τα ποσοστά και μπορεί να προκύψει κυβέρνηση με το κόμμα Σαμαρά, ο Σαμαράς θα ζητήσει τον Δένδια, ας πούμε…

Ή αν είναι να συνεργαστεί η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, τότε το ΠΑΣΟΚ θα δεχόταν τον Δένδια επίσης – μία επιμονή με τον Δένδια την έχουν πολλοί, όταν πάει η συζήτηση σε αυτά τα σενάρια.

Ε, το Μαξίμου το ξεκαθαρίζει για να μην ανοίγει η όρεξη: Πρωθυπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας πάει αυτός που ηγείται του πρώτου κόμματος. Και τον ψήφισε ο κόσμος. Όχι κάποιος που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις στις κουίντες.

Αυτά λοιπόν κι όποιος πήρε το μήνυμα, το πήρε…

– Αν ήμουν καχύποπτος θα έλεγα ότι το Μαξίμου ξεκαθαρίζει τόσο νωρίς τις προθέσεις του, επειδή έχει στο τραπέζι ισχυρό το ενδεχόμενο για εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά επειδή δεν είμαι, παραμένω στην άποψη/εκτίμηση ότι ο χρόνος των εκλογών θα αποφασιστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου με βάση τις τότε συνθήκες και δημοσκοπήσεις.

Ενώπιος ενωπίω ο Μητσοτάκης

Για όλους και για όλα είμαι βέβαιος ότι θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ερχόμενη Πέμπτη στον Νικο Χατζηνικολάου. Θα βρεθούν ενώπιος ενωπίω στον ΑΝΤ1 και με δεδομένη την επικαιρότητα αναμένεται να πει πολλά ο πρωθυπουργός.

Άλλωστε θα είναι η πρώτη συνέντευξή του μετά τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού και αυτό λέει πολλά από μόνο του.

Έτσι κι αλλιώς θα έχουν βγει στο μεταξύ καμιά δεκαριά δημοσκοπήσεις, που θα δίνουν μία σαφή εικόνα για το πού πάει το πράγμα.

Το μόνο ερώτημα που είναι στον αέρα αφορά στο σενάριο για κόμμα Σαμαρά. Αλλά ας πει ο Μητσοτάκης για όλα τα άλλα και θα περιμένουμε για το συγκεκριμένο θέμα, όταν και αν κάνει την κίνηση ο πρόεδρος Αντώνης.

Καταστροφή το νέο Χωροταξικό

Μου φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς πάει να ψηφιστεί με το Χωροταξικό νομοσχέδιο που θα έρθει σε λίγες μέρες στη Βουλή.

Δυστυχώς οι περισσότερες εισηγήσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις που έκανε ο μακαρίτης ο Νίκος Ταγαράς δεν εισακούστηκαν από την… πεφωτισμένη ηγεσία του υπουργείου, υπό τον Παπασταύρου.

Βλέπεις άλλο είναι να ασχολείσαι με τις πετρελαιοπηγές του Τέξας κι άλλο να καταλάβεις πως θίγεται ο πυρήνας της ελληνικής οικογένειας που είναι η μικρή ιδιοκτησία.

Κι άλλα πολλά, τα οποία αφορούν σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Ό,τι πρέπει είναι για να χάσει η Νέα Δημοκρατία 3-4 μονάδες έτσι στο χαλαρό.

Ας παρέμβει έστω τελευταία στιγμή ο Μητσοτάκης για να σώσει ότι σώζεται.

Δυσφορία Σιακαντάρη

Μόνο ικανοποιημένος δεν έχει μείνει ο Γιώργος Σιακαντάρης από την διανομή των πρώτων ρόλων στην ΕΛΑΣ, μαθαίνω από αξιόπιστες πηγές.

Το ρώτησα με επιμονή αν ισχύει αυτό, καθότι ο Γιώργης ο Σιακαντάρης είναι γνωστό ότι δεν ενδιαφέρεται για οφίκια και προνόμια, παρά μόνο να προσφέρει στην πατρίδα – αλίμονο.

Αλλά επέμειναν ότι μετά την ομολογουμένως δύσκολη αποστολή να συγγράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, ανέμενε ότι θα είχε πρώτη θέση πίστα και δεν θα τον προλάβαιναν όλοι αυτοί οι νέοι, που έγιναν εκπρόσωποι τύπου και πάει λέγοντας.

Εκτιμώ πάντως ότι η διάταξη προσώπων και η διανομή ρόλων σε αυτή τη φάση έχει και ένα στοιχείο προσωρινότητας, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δοκιμάζει πολλούς και θα δώσει ευκαιρίες σε ακόμα περισσότερους.

– Ο Σιακαντάρης ξέρει να περιμένει. Άλλωστε οι στρατηγοί πρέπει να περιμένουν λίγο πιο πίσω σε κάποιες φάσεις της μάχης…

Σαλμάς για Επικρατείας

Σας έλεγα για τον Μάριο Σαλμά και τη δρομολογημένη μεταγραφή του στο ΠΑΣΟΚ, που έχει όμως ένα «καυτό» ζητούμενο: Πού θα είναι υποψήφιος στις εκλογές, με δεδομένο ότι δεν επιθυμεί ούτε ο ίδιος, μα ούτε και «χωράει» να θέσει ξανά υποψηφιότητα στην Αιτωλοακαρνανία.

Έχει πέσει λοιπόν η ιδέα να είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Κινήματος. Ισχυρή συμβολική και ουσιαστικά κίνηση διεύρυνσης, αλλά και μήνυμα προσήλωσης στη μάχη κατά της διαφθοράς, αφού ο Σαλμάς έχει καταγγείλει την κυβέρνηση για σκάνδαλα.

– Η ένσταση είναι πως για το επικρατείας το πιο λογικό είναι να τεθεί επικεφαλής ο Κώστας Τσουκαλάς. Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ βγάλει ξανά δύο, όπερ δεν υπάρχει πρόβλημα.

Ο αυτοευνουχισμός του ΠΑΣΟΚ και το παράδειγμα του Σάντσεθ

Και αφού είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, να σας εξομολογηθώ ότι αυτό το τελευταίο που λένε στελέχη του, ότι δηλαδή «ή πρώτο κόμμα ή μένουμε στην αντιπολίτευση», μου είναι αδύνατο να το χωνέψω.

Με ποια λογική ένα κόμμα τύπου ΠΑΣΟΚ, λέει ότι θα αυτοπεριοριστεί στην αντιπολίτευση – αυτοευνουχίζεται δηλαδή – εάν δεν είναι πρώτο στις εκλογές; Και επειδή είναι εντελώς απίθανο να είναι πρώτο, ουσιαστικά μας λέει ότι θα μείνει στην αντιπολίτευση. Ότι η μόνη χρησιμότητά του στο πολιτικό παίγνιο είναι να μείνει στην απέξω και να παρακολουθεί!

Εντάξει, γούστα είναι αυτά, αλλά συνήθως αυτός ο κόσμος που κινείται από τα κεντροδεξιά έως τα κεντροαριστερά ψηφίζει για κυβέρνηση, έχει αυτό το… βίτσιο βλέπετε. Με τέτοιες λογικές ψηφίζουν μόνο οι συναισθηματικοί του χώρου και οι μηχανισμοί. Κάντε μόνοι το λογαριασμό πόσοι είναι αυτοί σε ποσοστό.

– Παρεμπιπτόντως, μάλλον πρέπει να τους υπενθυμίσει κάποιος ότι ο αγαπημένος του ΠΑΣΟΚ, Σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ κυβερνάει, παρότι βγήκε δεύτερος στις εκλογές του 2023. Και, όχι. Το μυστικό δεν είναι ο εκλογικός νόμος, που είναι διαφορετικός εκεί από τον εδώ. Είναι ότι ήξερε και ξέρει να κάνει συμμαχίες.

Στο Ελευθέριος Βενιζέλος με υπομονή και τύχη

Όποιος περνά συχνά από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει αρχίσει να αναρωτιέται αν τα έργα προχωρούν ή αν απλώς υπάρχουν για να τα συζητάμε.

Ο χώρος στάθμευσης μικρής διάρκειας έκλεισε πριν από περίπου έναν χρόνο, όμως η πρόοδος δύσκολα γίνεται αντιληπτή διά γυμνού οφθαλμού. Το αποτέλεσμα είναι μια καθημερινότητα με περισσότερη ταλαιπωρία για επιβάτες, συνοδούς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο αισθητή τις ημέρες των Ποσειδωνίων. Όσοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν το Metropolitan Expo βρέθηκαν αντιμέτωποι με ουρές, καθυστερήσεις και κυκλοφοριακό χάος. Παράγοντες της αγοράς σχολίαζαν ότι το πρόβλημα δεν οφειλόταν μόνο στα έργα, αλλά και σε οργανωτικές αδυναμίες που δεν βοήθησαν καθόλου τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης.

Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η χώρα προετοιμάζεται για μία ακόμη ιδιαίτερα δυνατή τουριστική χρονιά τουλάχιστον από πλευράς αφίξεων. Αν οι υποδομές δοκιμάζονται ήδη στις αρχές Ιουνίου, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία για να προβλέψει κανείς τι μπορεί να ακολουθήσει στους μήνες της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου. Οι αριθμοί ίσως σπάσουν ρεκόρ. Το ερώτημα είναι αν θα αντέξουν και οι δρόμοι.

«Λάβρος» ο Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ για κόστος ενέργειας και αποβιομηχάνιση

Άστραψε και βρόντηξε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπ. Θεοδωρόπουλος στην γενική συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις από την αποβιομηχάνιση της χώρας και το κόστος στην Ενέργεια. Ο κ. Θεοδωρόπουλος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας εντός ΕΕ είναι 3 με 6 φορές υψηλότερες από ότι σε ΗΠΑ και Κίνα και αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων και λανθασμένων παραδοχών από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα κατέδειξε ως υπαίτιες τις πολιτικές για την πράσινη μετάβαση, την φορολογία προς τη βιομηχανία, και πρόσθετες επιβαρύνσεις που δεν συνδέονται με κλασικό κόστος παραγωγής της ενέργειας.

Κρίση, αλλά οι πωλήσεις Porsche στην Ελλάδα…ανεβαίνουν

Κρίση… κρίση , αλλά οι πωλήσεις στα luxury αυτοκίνητα αυξάνονται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του επικεφαλής της Μοτοδυναμικής Πάρη Κυριακόπουλου, οι πωλήσεις αυτοκινήτων μάρκας Porsche το 2025 συνέχισαν σε ανοδική τροχιά φτάνοντας τα 336 αυτοκίνητα έχοντας ποσοστό 8,4% μεταξύ των ακριβών Ι.Χ και 34% στα αντίστοιχα ηλεκτρικά στην χώρα μας. Μάλιστα σύντομα αναμένεται και το λανσάρισμα της νέας πλήρως ηλεκτρικής Porsche Cayenne που αναμένεται να δώσει έξτρα ώθηση καθώς αποτελεί αγαπημένο μοντέλο των Ελλήνων αγοραστών αυτής της κατηγορίας.

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