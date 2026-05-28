Το… ανοιχτό παράθυρο για κάλπες το φθινόπωρο

Η στήλη το είχε γράψει ήδη από το συνέδριο της ΝΔ: κυβερνητικά στελέχη είχαν παραδεχθεί ότι, παρά την επιμονή του πρωθυπουργού ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, είχε ανοίξει παράθυρο για εκλογές το φθινόπωρο.

Τώρα, λοιπόν, που πέρασε λίγος καιρός και υπάρχουν και εξελίξεις, η στήλη επανήλθε και ρώτησε τα ίδια στελέχη αν θεωρούν ότι το παράθυρο για πρόωρες εκλογές παραμένει ανοιχτό. Ε, η απάντηση ήταν ένα ξερό «ναι».

Και επειδή τα εν λόγω στελέχη είναι ευγενικοί άνθρωποι, υπενθύμησαν μια φράση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πει ότι «μετά τη ΔΕΘ όποτε κι αν στηθούν κάλπες, δεν είναι πρόωρες εκλογές». Για να δούμε.

