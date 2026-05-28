search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:53
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 09:02

Το… ανοιχτό παράθυρο για κάλπες το φθινόπωρο

28.05.2026 09:02
kalpi-12

Η στήλη το είχε γράψει ήδη από το συνέδριο της ΝΔ: κυβερνητικά στελέχη είχαν παραδεχθεί ότι, παρά την επιμονή του πρωθυπουργού ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, είχε ανοίξει παράθυρο για εκλογές το φθινόπωρο.

Τώρα, λοιπόν, που πέρασε λίγος καιρός και υπάρχουν και εξελίξεις, η στήλη επανήλθε και ρώτησε τα ίδια στελέχη αν θεωρούν ότι το παράθυρο για πρόωρες εκλογές παραμένει ανοιχτό. Ε, η απάντηση ήταν ένα ξερό «ναι».

Και επειδή τα εν λόγω στελέχη είναι ευγενικοί άνθρωποι, υπενθύμησαν μια φράση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πει ότι «μετά τη ΔΕΘ όποτε κι αν στηθούν κάλπες, δεν είναι πρόωρες εκλογές». Για να δούμε.

Διαβάστε επίσης

«Αν δεν με δείτε στο δικαστήριο, θα είμαι σε… κώμα»: Τι λέει ο Άδωνις για τη μήνυση Ανδρουλάκη

«Σκέφτεται το κόμμα του και σκάει η αστυνομία» – Η ΚΝΕ ειρωνεύεται το όνομα του κόμματος του Τσίπρα (Video)

Κασσελάκης για κόμμα Τσίπρα: «Μου είχε γίνει νύξη για αντιπρόεδρος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
enola-holmes_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Enola Holmes 3»: Η Millie Bobby Brown επιστρέφει ως η αδελφή του Sherlock με μια νέα, επικίνδυνη υπόθεση (photos/video)

bekatorou-new
MEDIA

Η «Μπεκατώρου της Άρτας» πήγε να παίξει στο «The Chase» – Η αντίδραση της παρουσιάστριας (Video)

ikotrofio_kenya
ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τη φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων, στους 73 οι τραυματίες (video)

cia-praktoras-xysos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη αξιωματούχος της CIA με χρυσό 40 εκατ. δολαρίων στο σπίτι του – Τα 2 εκατ. μετρητά και τα πανάκριβα ρολόγια

west_bank_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ΟΗΕ στο Ισραήλ: Το πρόσθεσε στη «μαύρη λίστα» χωρών που ασκούν συστηματικά σεξουαλική βία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

patisa-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στην Πατησίων: Στο κεφάλι του θύματος στόχευαν οι δράστες (Photos/Video)

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:53
enola-holmes_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Enola Holmes 3»: Η Millie Bobby Brown επιστρέφει ως η αδελφή του Sherlock με μια νέα, επικίνδυνη υπόθεση (photos/video)

bekatorou-new
MEDIA

Η «Μπεκατώρου της Άρτας» πήγε να παίξει στο «The Chase» – Η αντίδραση της παρουσιάστριας (Video)

ikotrofio_kenya
ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τη φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων, στους 73 οι τραυματίες (video)

1 / 3