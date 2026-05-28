ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:48
28.05.2026 08:47

«Αν δεν με δείτε στο δικαστήριο, θα είμαι σε… κώμα»: Τι λέει ο Άδωνις για τη μήνυση Ανδρουλάκη

Με τη φράση «όσο με γνωρίζετε, υπάρχει περίπτωση εγώ να μην πάω σε αυτό το δικαστήριο; Εάν δεν πάω, να ανησυχήσετε σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κώμα ή ότι έχω αποχωρήσει από τον μάταιο τούτο κόσμο» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατέστησε σαφές ότι δεν κάνει πίσω στους ισχυρισμούς του για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, οι οποίοι και έφεραν μήνυση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Ά. Γεωργιάδης είπε ότι δεν έχει «τίποτα να φοβηθεί» από τη μήνυση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν απέδωσε ποτέ ποινικές ευθύνες στον Νίκο Ανδρουλάκη. «Έχω σπεύσει να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο. Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως», ανέφερε, ενώ σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ανδρουλάκη ότι ο ίδιος λαμβάνει περίπου 1.000 ευρώ καθαρά από το συγκεκριμένο ακίνητο, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «αυτό πολιτικά θα με συγχωρέσετε να πω, είναι τελείως αδιάφορο».

Όσον αφορά, δε, στις καταθέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό, ο υπουργός Υγείας είπε ότι ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι χρήματα από το συγκεκριμένο ακίνητο μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό. «Δεν είπα ότι έβαλε τα συγκεκριμένα χρήματα στο εξωτερικό. Είπα όμως ότι ελέγχεται πολιτικά ένας υποψήφιος πρωθυπουργός που έχει επιλέξει να έχει 1 εκατομμύριο ευρώ, τα μισά τα έχει φέρει εδώ», σημείωσε.

Προβλέπεται… ροντέο στη δίκη…

