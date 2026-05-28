ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:51
Εχθροπάθεια Τραμπ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης «κυνηγάει» τη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό

Σε νέο κυνήγι μαγισσών έχει επιδοθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στοχοποιώντας αυτή τη φορά τη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα σε βάρος της Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ, άλλοτε δημοσιογράφο του περιοδικού Elle, που είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική επίθεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα αφορά στο αν η 82χρονη σήμερα γυναίκα διέπραξε ψευδορκία σε καταθέσεις της κατά τη διάρκεια δυο αστικών διαδικασιών που κίνησε σε βάρος του νυν προέδρου των ΗΠΑ.

Η πρώτη αφορούσε τον φερόμενο βιασμό της μέσα σε δοκιμαστήριο μεγάλου νεοϋορκέζικου καταστήματος το 1996 από τον τότε επιχειρηματία του χώρου των ακινήτων. Ο Τραμπ είχε κριθεί ένοχος στην αστική δίκη. Η δεύτερη αφορούσε συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε επανειλημμένα ότι της είχε επιτεθεί σεξουαλικά και υποστήριξε πως έκανε αυτόν τον ισχυρισμό για να αυξήσει τις πωλήσεις βιβλίου της το 2019.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Μαΐου 2023, το δικαστήριο έκρινε τον Τραμπ ένοχο για συκοφαντία και σεξουαλική κακοποίηση κατά της Κάρολ και της επιδίκασε 5 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση. Στις 19 Ιουλίου 2023, ο δικαστής απεφάνθη ότι ο Τραμπ την βίασε όπως κατανοείται ο όρος «στην κοινή σύγχρονη ομιλία», αν και όχι «στη στενή, τεχνική έννοια ενός συγκεκριμένου τμήματος του Ποινικού Κώδικα της Νέας Υόρκης». Στις 26 Ιανουαρίου 2024, δικαστήριο έκρινε τον Τραμπ ένοχο για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Κάρολ σχετικά με τις δηλώσεις του μετά την πρώτη απόφαση, και της επιδίκασε επιπλέον 83,3 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις. Ο Τραμπ άσκησε έφεση και κατέθεσε εγγύηση ύψους 91,6 εκατ. δολαρίων. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, εφετείο επικύρωσε την απόφαση και την αποζημίωση.

Σύμφωνα με το CNN, οι εισαγγελείς βασίζονται σε δήλωσή της στο πλαίσιο ένορκης κατάθεσης που είχε κάνει το 2022 η Ε. Τζιν Κάρολ, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει καμιά χρηματοδότηση από τρίτους για τα δικαστικά της έξοδα. Όμως, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, ο δισεκατομμυριούχος Ριντ Χόφμαν είχε καλύψει μέρος τους, πάντα κατά το τηλεοπτικό δίκτυο. Η έρευνα προστίθεται σε σειρά επιθέσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον ανθρώπων που ο πρόεδρος θεωρεί προσωπικούς του εχθρούς.

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι αποπέμφθηκε στις αρχές Απριλίου διότι απέτυχε να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις εναντίον προσώπων όπως ο Τζέιμς Κόμι, ο πρώην διευθυντής του FBI, ή η πρώην γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς. Ο Τραμπ διόρισε υπηρεσιακό υπουργό τον Τοντ Μπλανς, μέχρι τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης και πρώην προσωπικό του δικηγόρο. Έκτοτε, το υπουργείο μοιάζει να έχει επιταχύνει την εκστρατεία αντιποίνων.

