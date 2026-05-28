Στη Μαδρίτη ο Κακλαμάνης

Στη Μαδρίτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του 2ου Ελληνοϊσπανικού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ, θα βρίσκεται σήμερα 28 και αύριο 29 Μαΐου 2026, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, την ενέργεια, την πολιτική προστασία, τη μετανάστευση, καθώς και θέματα τουρισμού, πολιτισμού και επαναβιομηχάνισης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης θα απευθύνει χαιρετισμό στην επίσημη έναρξη των εργασιών, με έμφαση στη σημασία της κοινοβουλευτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισπανίας, δύο χωρών που συνδέονται με μακρόχρονους δεσμούς φιλίας, κοινές ευρωπαϊκές αξίες και στενή συνεργασία στη Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

