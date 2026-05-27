Κασσελάκης για κόμμα Τσίπρα: «Μου είχε γίνει νύξη για αντιπρόεδρος»

Ο Στέφανος Κασσελάκης, στον απόηχο της παρουσίασης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα χθες Τρίτη στο Θησείο, υποστήριξε ότι πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, είχε δεχτεί κρούση να γίνει αντιπρόεδρος.

Μιλώντας στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις», είπε πως «είχαν γίνει νύξεις στο γραφείο μου να φέρω τον ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστώσα στον νέο αυτό φορέα και να είμαι αντιπρόεδρος. Είπα ξεκάθαρα “όχι, τι πράγματα είναι αυτά;”», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης, προσθέτοντας ότι «η ιδέα ήταν να υπάρχει νέος φορέας της Κεντροαριστεράς, συμβιβασμένος με τη διαπλοκή που θα πήγαινε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστώσες, πριν τις ευρωεκλογές για μετά τις ευρωεκλογές. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ρε παιδιά», είπε.

«Το όνομα του κόμματος είναι προσβολή στην ιστορία της αριστεράς»

Σχετικά με το όνομα του κόμματος, ανέφερε ότι «αυτό το όνομα αποτελεί προσβολή στην ιστορία της Αριστεράς. Όταν υπάρχει μια ξεκάθαρη ιστορία που εμένα με εμπνέει προσωπικά του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, δεν πας να το καπηλευτείς αυτό για το δικό σου rebranding» .

«Νομίζω ότι είναι ένα ατόπημα και ότι επιδεικνύει πολλά για το πώς ίσως βλέπει το παρελθόν. Το βασικό είναι ότι αυτοί που επικαλέστηκαν το παρελθόν, καταλήγει ο κόσμος να πληρώνει στο παρόν. Ήρθε ο καιρός για νέα πρόσωπα και νέα γενιά πολιτικών», ανέφερε.

