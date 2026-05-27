search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 20:32
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 19:18

Κασσελάκης για κόμμα Τσίπρα: «Μου είχε γίνει νύξη για αντιπρόεδρος»

27.05.2026 19:18
Stefanos-Kasselakis

Ο Στέφανος Κασσελάκης, στον απόηχο της παρουσίασης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα χθες Τρίτη στο Θησείο, υποστήριξε ότι πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, είχε δεχτεί κρούση να γίνει αντιπρόεδρος.

Μιλώντας στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις», είπε πως «είχαν γίνει νύξεις στο γραφείο μου να φέρω τον ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστώσα στον νέο αυτό φορέα και να είμαι αντιπρόεδρος. Είπα ξεκάθαρα “όχι, τι πράγματα είναι αυτά;”», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης, προσθέτοντας ότι «η ιδέα ήταν να υπάρχει νέος φορέας της Κεντροαριστεράς, συμβιβασμένος με τη διαπλοκή που θα πήγαινε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστώσες, πριν τις ευρωεκλογές για μετά τις ευρωεκλογές. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ρε παιδιά», είπε.

«Το όνομα του κόμματος είναι προσβολή στην ιστορία της αριστεράς»

Σχετικά με το όνομα του κόμματος, ανέφερε ότι «αυτό το όνομα αποτελεί προσβολή στην ιστορία της Αριστεράς. Όταν υπάρχει μια ξεκάθαρη ιστορία που εμένα με εμπνέει προσωπικά του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, δεν πας να το καπηλευτείς αυτό για το δικό σου rebranding» .

«Νομίζω ότι είναι ένα ατόπημα και ότι επιδεικνύει πολλά για το πώς ίσως βλέπει το παρελθόν. Το βασικό είναι ότι αυτοί που επικαλέστηκαν το παρελθόν, καταλήγει ο κόσμος να πληρώνει στο παρόν. Ήρθε ο καιρός για νέα πρόσωπα και νέα γενιά πολιτικών», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης:

Τεμπονέρας για ΕΛΑΣ: Πάντρεμα εθνικού και κοινωνικού με σύγκλιση των κυριότερων ρευμάτων της Αριστεράς

«Ήμουν και είμαι ΣΥΡΙΖΑ» – Η αποστροφή του Πολάκη στη Γεροβασίλη

Τρολάρισμα Μητσοτάκη για το κόμμα Τσίπρα: Άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη – ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pentagono-45656
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα της Αθήνας σε Τουρκία: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις

kne
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Σκέφτεται το κόμμα του και σκάει η αστυνομία» – Η ΚΝΕ ειρωνεύεται το όνομα του κόμματος του Τσίπρα (Video)

kairos 6654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πιάνει…ταβάνι η ζέστη με 34 βαθμούς την Πέμπτη – Η πρόγνωση για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στα Πατήσια, κινηματογραφική καταδίωξη στην Αθήνα και συλλήψεις

pirlo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ηθική χρεοκοπία» – Πίρλο και Ματεράτσι προκαλούν οργισμένες αντιδράσεις επειδή πήγαν σε ποδοσφαιρική εκδήλωση στη Ρωσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ - Κέρδη για ΝΔ

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 20:28
pentagono-45656
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα της Αθήνας σε Τουρκία: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις

kne
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Σκέφτεται το κόμμα του και σκάει η αστυνομία» – Η ΚΝΕ ειρωνεύεται το όνομα του κόμματος του Τσίπρα (Video)

kairos 6654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πιάνει…ταβάνι η ζέστη με 34 βαθμούς την Πέμπτη – Η πρόγνωση για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

1 / 3