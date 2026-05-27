Τρολάρισμα Μητσοτάκη για το κόμμα Τσίπρα: Άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη – ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ

Με διάθεση τρολαρίσματος σχολίασε ο πρωθυπουργός την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα χθες στο Θησείο.

Ερωτηθείς για το όνομα του νέου κόμματος (ΕΛ.Α.Σ.) ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά, «τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη». Ωστόσο, σε πιο «πολιτικό» τόνο, είπε ότι «σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ ή κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό που άκουσα χθες ήταν μία θεαματική βουτιά στο παρελθόν».

Άρχισαν τα… τροχιοδεικτικά.

Διαβάστε επίσης

Σακελλαρίδης για Τσίπρα: «Δεν θα αργήσουμε να δούμε και το δεξί φλας» (video)

Γιαννακοπούλου για Τσίπρα: «Ντουζ πουάν» για το στήσιμο, «ζερό» για το περιεχόμενο (Video)

Ν. Καρανίκας: Αντί για rebranding έκανε reunion ο Τσίπρας, ξεφτιλίζει την Αριστερά