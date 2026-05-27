27.05.2026 12:48

Σακελλαρίδης για Τσίπρα: «Δεν θα αργήσουμε να δούμε και το δεξί φλας» (video)

Την «πρώτη» του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε το πρωί της Τετάρτης ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στο Action 24.

Ο κ. Σακελλαρίδης, ερωτηθείς για τα κοινά στα οποία απευθύνεται ο πρώην πρωθυπουργός, είπε: «Καλά κάνει και στοχεύει σε ακροατήρια. Το θέμα είναι οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα να έχει την καθαρότητα ώστε να τοποθετείται στα κρίσιμα και στα δύσκολα.

Χτες, δεν ακούσαμε τοποθετήσεις, αλλά γενικόλογες διακηρύξεις. Δεν ακούσαμε προτάσεις. Οι επτά άξονες (σ.σ. που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας) είναι “τίτλοι”. Δεν λέω ότι βγήκαν από το ChatGPT, αλλά πολύ εύκολα θα μπορούσε να έβγαζε τα ίδια».

«Είχα την τύχη να μην βλέπω την παρουσίαση αλλά να την ακούω», είπε αρχικά ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, εκτιμώντας πως δεν εντόπισε κάτι διαφορετικό από αυτά που έλεγε ο κ. Τσίπρας το 2023 ή νωρίτερα.

«Επιβεβαιώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να πει την ίδια στιγμή πράγματα που είναι και Αριστερά και Δεξιά. Κι αυτό δημιουργεί μια αντίφαση εγγενή. Δεν έχει την αξιοπιστία που χρειάζεται για να εμπνεύσει ξανά τον κόσμο». 

Ως προς το όνομα, σημείωσε ότι «και εκεί παίζει και στα δύο ακροατήρια ταυτόχρονα. Θα ήταν προσόν αυτό αν υπήρχε μια ραχοκοκαλιά πολιτική και ιδεολογική».

«Ημουν σίγουρος ότι θα προσπαθήσει να χτίσει στην Αριστερά. Αλλά είμαι και πολύ σίγουρος ότι δεν θα αργήσουμε να δούμε και το δεξί φλας», εκτίμησε στη συνέχεια. 

«Μου έχει κάνει εντύπωση η λέξη συμπαράταξη, ενώ ακούμε την κ. Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν επιθυμούν καμία συνεργασία με κανένα. Λένε ότι επιθυμούν την αυτοδυναμία. Αυτό είναι αντίθετο με τη συμπαράταξη», συνέχισε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.

«Αν πραγματικά μας ενδιαφέρει ο κ. Μητσοτάκης, κόμματα που εμφανίζονται στο 12-13% θα έπρεπε να συμπεριφέρονται με τρόπο πιο ηγεμονικό και να συζητούν μεταξύ τους. Μην δείχνουν, λοιπόν, (σ.σ. Τσίπρας και Ανδρουλάκης) ότι δεν μας ενδιαφέρει να πέσει ο Μητσοτάκης», προσέθεσε.

Σε ερώτηση για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, επικαλέστηκε αρχικά την ομόφωνη απόφαση του τελευταίου συνεδρίου του κόμματος.

«Ακόμα και τώρα, κάνω ένα κάλεσμα να μην προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση (σ.σ. στην αποχώρηση) τα μέλη της Νέας Αριστεράς. Προφανώς δεν θέλω να φύγουν. Αλλά εφόσον και αν έχουν ληφθεί αποφάσεις, σημαντικό είναι σύντομα να γίνουν καθαρές σύντομα», είπε στη συνέχεια.

