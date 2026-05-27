Γιαννακοπούλου για Τσίπρα: «Ντουζ πουάν» για το στήσιμο, «ζερό» για το περιεχόμενο (Video)

Με αναφορές στη… Eurovision σχολίασε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, την παρουσίαση χθες από τον Αλέξη Τσίπρα της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός του, της ΕΛ.Α.Σ.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε χαρακτηριστικά ότι «όσον αφορά στο στήσιμο και στο πώς τα είπε ο κ. Τσίπρας, θα του έβαζα “ντουζ πουάν” (σ.σ. 12 πόντους). Όσον αφορά στην ουσία, “ζερό” (σ.σ. μηδέν) θα έλεγα».
Μένει να φανεί, βέβαια, και η… βαθμολογία του κοινού, δηλαδή των πολιτών.
