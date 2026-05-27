Πάνος Καμμένος για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ, για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ

Ο Πάνος Καμμένος σχολίασε με τον δικό του τρόπο την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο άλλοτε συγκυβερνήτης του Τσίπρα έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στο «X» λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης».

Αναφέρθηκε στο ακρωνύμιο του νέου πολιτικού φορέα και γύρισε πίσω τον χρόνο, τότε που ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (Ε.Λ.Α.Σ.) βρισκόταν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Εθνικό Δημοκρατικό Ελληνικό Σύνδεσμο (ΕΔΕΣ).

Ο δικός του «ΕΔΕΣ» σημαίνει όπως έγραψε ο Πάνος Καμμένος «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία» και μένει να φανεί αν το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος και εκείνος.

. Η ανάρτησή του στο «Χ» σχολιάζεται ποικιλοτρόπως.

Αναφέρεται στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου από δυνάμεις του «ΕΔΕΣ» με επικεφαλής τον Ναπολέοντα Ζέρβα, τον Νοέμβριο του 1942 και από το «χθες» φτάνει στο σήμερα και στην ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ, για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ» γράφει ο Πάνος Καμμένος και από κάτω δημοσιεύει το σήμα της «Ελληνικής Δεξιάς Εθνικής Συμμαχίας» που εμπνεύστηκε.

