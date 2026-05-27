Η μάχη για τη δεύτερη θέση, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, χωρίς άγχος η Καρυστιανού, η κοινή γραμμή Καραμανλή – Δένδια, η κυβερνητική ομολογία για «μπλοκ» στον Δούκα    

Καλημέρα σας

Αν ο Μητσοτάκης έχει μία έγνοια σε αυτές τις εκλογές – πώς θα ξεπεράσει το 30%, ώστε να ελέγξει το παιχνίδι την επόμενη ημέρα και να βάλει πλώρη για νέα θητεία – οι Τσίπρας και Ανδρουλάκης δεν κοιτάζουν τίποτε άλλο από το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Θα είναι σαν μάχη «ζωής και θανάτου» – με την πολιτική έννοια πάντα.

Πιθανόν να ισχύσει το ρητό που έχουν οι Αμερικάνοι για τη μάχη αυτή: «Ο δεύτερος τα παίρνει όλα». Υπό την έννοια ότι η δεύτερη θέση είναι ο καταλυτικά αναγκαίος βατήρας για συγκεντρωθεί σε αυτόν τον πόλο η προοδευτική αντιπολίτευση, με φιλοδοξία κυβερνητικής προοπτικής.

Οι αναλύσεις από γκάλοπ που γίνονται αυτές τις μέρες οδηγούν στην εκτίμηση ότι όποιος βγει δεύτερος μπορεί στις δεύτερες εκλογές να ξεπεράσει και το 20% – ίσως και κατά πολύ να το ξεπεράσει.

Ο χαμένος της μάχης Τσίπρα – Ανδρουλάκη, ειδικά εάν είναι ο πρόεδρος Νίκος, θα αντιμετωπίσει έντονη πίεση – το λέω κομψά.

Γι’ αυτό και θα δούμε το επόμενο διάστημα λυσσαλέα σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο….

Χωρίς πίεση η Καρυστιανού

Για την Μαρία Καρυστιανού δεν βάζω τον πήχη στη δεύτερη θέση. Όχι γιατί είναι ανέφικτο να τον περάσει, όχι. Αλλά κανείς δεν έχει την απαίτηση από την Ελπίδα για Δημοκρατία να καταφέρει ένα τόσο υψηλό εκλογικό στόχο και άρα δεν θα κριθεί, ούτε θα καθοριστεί η επόμενη μέρα της από αυτό. Σαν να λέμε, δεν έχει η Καρυστιανού την πίεση μίας τέτοιας απαίτησης, όπως την έχουν οι Τσίπρας και Ανδρουλάκης.

Το πλοίο… ΕΛΑΣ

Αν κρίνει κανείς από το πόσο μπορεί να προκαλέσει προσοχή, συζήτηση, αντιδράσεις, σχόλια και πάει λέγοντας ένα όνομα, ε τότε, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα θα κάνει εντύπωση. Το όνομα μετράει ή άλλως για όλα… «φταίει» το όνομά σου, που λέει και η ταινία.

Πάντως είναι όνομα που απλώνεται σε μεγάλο πολιτικό, κοινωνικό και ιδεολογικό φάσμα με τους συμβολισμούς και τα χρώματα.

Και φυσικά είναι τόλμη για τον πρόεδρο Αλέξη, να το ομολογήσω, που κράτησε τη λέξη «Αριστερά» – «Αριστερή» για την ακρίβεια – στο όνομα.

Γκρίζα μαλλιά

Το προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν λέω. Αλλά δεν κατάφερε εντελώς να αποκλείσει τους παλιούς Συριζαίους από τη χθεσινή εκδήλωση. Όταν λέμε παλιούς Συριζαίους εννοούμε πρώην υπουργούς και γνωστά στελέχη που ήταν ήδη εδώ και καιρό στη δεύτερη γραμμή – σχεδόν απόμαχοι – της κομματικής δράσης.

Λογικό είναι να θέλουν οι άνθρωποι να συμμετέχουν, να δώσουν το παρών και να δουν από κοντά το νέο εγχείρημα του προέδρου Αλέξη – όχι κατ’ ανάγκη αναζητώντας ρόλους.

Αλλά η εικόνα από το Θησείο με ένα μεγάλο κομμάτι της συγκέντρωσης να είναι το… κίνημα των «γκρίζων μαλλιών», κάπως θόλωσε το μήνυμα.

Θα μου πείτε, οι νέοι άνθρωποι δεν πάνε εύκολα σε πολιτικές συγκεντρώσεις (μόνο στο ΚΚΕ πάνε) και θα έχετε δίκιο…

Είδα Μπίστη, Γαβρόγλου, Μπελαβήλα, Μανιό και άλλους. Με εξαιρετική διαδρομή στην ευρύτερη αριστερά και κεντροαριστερά. Αλλά ως εκεί.

Για να τα λέμε όλα, κόσμο είχε πολύ.

Σε κοινή γραμμή Καραμανλής – Δένδιας

Με τη χθεσινή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή – σε εκδήλωση για το βιβλίο των Αρβανιτόπουλου και Φίλη – έγινε σαφές πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ο πρώην πρωθυπουργός και ο Νίκος Δένδιας είναι στην ίδια λογική και αντίληψη για τα ελληνοτουρκικά, ίσως και σε άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Δένδιας είπε τις προάλλες ότι ποτέ δεν ήταν οπαδός των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά.

Ε, ο Καραμανλής είπε χθες ότι «πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ‘‘ήρεμων νερών’’»! Διότι προσπαθούμε εμείς να αποφύγουμε εντάσεις, αλλά αυτό το εκλαμβάνει η άλλη πλευρά ως υποχωρητικότητα, λέει! Και επιπλέον «απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής της συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων – υποκριτικά βέβαια, γιατί τους βολεύει» και έτσι «το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος».

Δηλητηριώδης ο υπαινιγμός του πρώην πρωθυπουργού για την κυβέρνηση και το Μαξίμου. Αλλά το θέμα είναι πως τα ίδια λέει και ο Δένδιας.

Με άλλα λόγια: Με… γραμμή Καραμανλή θα δώσει τη μάχη διαδοχής (όταν αυτή ξεκινήσει) ο Νίκος Δένδιας;

Η ομολογία Κυρίζογλου για το… «φόβο Δούκα» που έχει η κυβέρνηση

Δεν μπορούσε να το πει ευθύτερα και αποκαλυπτικότερα ο γαλάζιος πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο Λάζαρος Κυρίζογλου.

Υπερασπιζόμενος το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που καταργεί τον δεύτερο γύρο στις δημοτικές εκλογές είπε ανερυθρίαστα και δίχως να τον πιέσει κάποιος, ότι το νέο σύστημα προωθείται για να μην εκλεγεί ξανά ο… Χάρης Δούκας. Και όποιος άλλος δήμαρχος κατάφερε να διαμορφώσει ένα μεγάλο ρεύμα πλειοψηφίας και συνεργασιών στη δεύτερη Κυριακή, όπως έκανε ο δήμαρχος Αθήνας το 2023.

Αυτές οι συνεργασίες και οι πλειοψηφίες – ήτοι, η πραγματική βούληση των πολιτών – δεν έχουν σημασία άμα είναι να χάνουν τους δήμους οι εκλεκτοί της ΝΔ, αυτό είπε ο Κυρίζογλου στην πραγματικότητα.

Ο Δούκας τον κοιτούσε αποσβολωμένος, μην πιστεύοντας στα αυτιά του, αν και ήταν αντιληπτό το «μαγείρεμα» στο νέο εκλογικό σύστημα. Πάλι καλά που δεν τον κάλεσε ο κυβερνητικός Κυρίζογλου να.,.. ζητήσει συγνώμη που κέρδισε τις εκλογές το 2023.

Η ελληνική εταιρία που έστειλε τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ

Κάπου ανάμεσα στις ατελείωτες συζητήσεις για brain drain, startups που «καίγονται» πριν προλάβουν να μεγαλώσουν και επενδυτικά funds που ψάχνουν διαρκώς το επόμενο success story, υπάρχει και μια ελληνική εταιρεία που κάνει αθόρυβα παιχνίδι σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο λόγος για την Kinvent, τη startup που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα βλέπει τις συσκευές της να χρησιμοποιούνται από φυσιοθεραπευτές κορυφαίων αθλητών, ομάδων του NBA και – σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στην αγορά – ακόμη και από το επιτελείο αποκατάστασης του Νεϊμάρ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι μια ελληνική εταιρεία βρέθηκε δίπλα σε τόσο μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού. Είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής συνεχίζει να γίνεται στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που οι πωλήσεις «τρέχουν» κυρίως μέσω εξωτερικού και ειδικά μέσω Γαλλίας.

Και κάπου εκεί αρχίζει το πραγματικό παρασκήνιο. Γιατί στην αγορά λένε ότι η αποτίμηση της εταιρείας έχει ήδη ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ, με αρκετούς επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις επόμενες κινήσεις της.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό; Το 2018 η εταιρεία είχε τζίρο που μετά βίας άγγιζε τις 20.000 ευρώ. Σήμερα παίζει σε διεθνές επίπεδο σε μια αγορά που συνδέει αθλητισμό, τεχνολογία και αποκατάσταση τραυματισμών.

Τελικά, φαίνεται ότι μερικές από τις πιο «αθόρυβες» ελληνικές startups είναι αυτές που κάνουν τη μεγαλύτερη δουλειά στο εξωτερικό.

Πάγος μεταξύ σουπερμαρκετάδων και Θεοδωρικάκου

«Δεν έχω πλέον κάποια επικοινωνία με τον υπουργό» απάντησε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Σουπερμάρκετ Ελλάδας και επικεφαλής των My Market Αριστοτέλης Παντελιάδης όταν ρωτήθηκε αν θα συνεχίσει να ισχύει το πλαφόν στις τιμές των προϊόντων στα ράφια του οργανωμένου λιανεμπορίου. Είναι φανερό ότι το ψυχροπολεμικό κλίμα των αρκετών τελευταίων μηνών μεταξύ λιανεμπόρων και ηγεσίας του υπουργείου ανάπτυξης όχι μόνο δεν βελτιώνεται αλλά μάλλον… χειροτερεύει

Πάντως ο κ. Παντελιάδης έκανε την πρόβλεψη ότι το πλαφόν στις τιμές στα σουπερμάρκετ θα καταργηθεί στις…εκλογές.

Τώρα αν με αυτήν την πρόβλεψη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μετρό εννοούσε ότι βλέπει σύντομα τις εκλογές, αυτό δεν τοι ξέρουμε, θα σας γελάσουμε. Πάντως ο κλάδος σουπερμάρκετ έχει κάνει δυνατό ξεκίνημα φέτος με ανάπτυξη της τάξης του 9%. Σε αντίθεση με την εστίαση που προς το παρόν τα βρίσκει σκούρα καθώς οι καταναλωτές αλλά κα το κυριότερο, οι τουρίστες έχουν αντικαταστήσει τις βόλτες με μαγείρεμα στο…σπίτι.

Παπαστράτος: Με νέα διευθύνουσα Σύμβουλο προς τα 100 χρόνια ιστορίας

Με μία λαμπρή εκδήλωση παρόντος του Προέδρου της Δημοκρατίας και πλήθους πολιτικών, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων η Παπαστράτος γιόρτασε χτες το κλείσιμο των 95 χρόνων ιστορίας της.

Η ιστορική καπνοβιομηχανία παρουσίασε ένα συγκινητικό βίντεο που κατέγραψε την περιπετειώδη πορεία της εταιρείας και πώς κατάφερε να επιβιώσει μέσα από πολέμους, κρίσεις, και όλα τα σημαντικά γεγονότα που πέρασε η χώρα εδώ και έναν σχεδόν αιώνα.

Μάλιστα στο πλαίσιο της εκδήλωσης η εταιρεία βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει και την νέα διευθύνουσα σύμβουλο Τίνα Δάβου που ανέλαβε τη διοίκηση για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα και διαδέχθηκε τον Γιώργο Μαργώνη, ο οποίος ανέλαβε Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International.

