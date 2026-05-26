«ΕΛΑΣ»: Η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

To νέο κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο με φόντο την Ακρόπολη.

Ο πρώην πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της Αριστεράς, της Προόδου, της Δημοκρατίας «να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική δίκαιη δημιουργική και σύγχρονη. Καλούμε τον κόσμο της Αριστεράς της Δημοκρατίας και της Προόδου όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα να συμπαραταχθούν μαζί μας».

Στο επίκεντρο του νέου πολιτικού εγχειρήματος βρίσκεται η έννοια της «πατριωτικής Αριστεράς», ενώ αποτυπώνεται και στα χρώματα που επιλέχθηκαν, μπλε και κόκκινο.

Οι 7 δεσμεύσεις του ΕΛΑΣ

Πρώτον: Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια

Για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία. Για αξιοπρεπείς μισθούς. Για στήριξη του κόσμου της εργασίας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία Για την Συμπερίληψη και την Ισότητα. Για ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Για πλήρη ισότητα φύλων και κατοχύρωση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+.

Για μια μεταναστευτική πολιτική που εγγυάται τόσο την ασφάλεια των συνόρων όσο και την ανθρωπιστική υποδοχή και ισότιμη συμπερίληψη προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Δεύτερον: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλίες Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.

Για λογοδοσία παντού ισχυροποιώντας τους θεσμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα κάθε πολίτη. Για ένα Κράτος εγγύησης της ασφάλειας των βασικών αγαθών και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Τρίτον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και Αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Για καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη. Για φορολογική δικαιοσύνη και μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας. Για σύγχρονους χρηματοδοτικούς θεσμούς και κανόνες στις τράπεζες.

Τέταρτον: Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Για αξιοπρεπείς αμοιβές σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους και καθηγητές. Για προσιτή οικονομικά στέγη στα νέα ζευγάρια. Για να έχουν θέση σε παιδικούς σταθμούς όλα τα παιδιά της χώρας. Για δωρεάν οργανωμένη φροντίδα υπερηλίκων με χρόνια νοσήματα Για δικαίωμα όλων στον Πολιτισμό και στήριξη των ανθρώπων της τέχνης και της δημιουργίας.

Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών ΚρίσεωνΓια προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Για δίκαιη πρόσβαση όλων στα βασικά αγαθά για τη ζωή: Το νερό, την τροφή, την ενέργεια. Για Δίκαιη Μετάβαση στην Πράσινη οικονομία. Για Ενεργειακή Δημοκρατία αντί της Ενεργειακής Ολιγαρχίας.



Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία.Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας. Για ισχυρό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων και κυβερνοασφάλεια. Για τεχνολογία, καινοτομία, και αξιοποίηση δεδομένων στην υπηρεσία και της κοινωνίας.



Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης.Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Για ισχυρό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων και κυβερνοασφάλεια. Για τεχνολογία, καινοτομία, και αξιοποίηση δεδομένων στην υπηρεσία και της κοινωνίας.

