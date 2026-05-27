Η απήχηση της ΕΛΑΣ του Τσίπρα και το δείγμα από τα σόσιαλ μίντια

Αίσθηση έκανε και στα σόσιαλ μίντια η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπως αποκαλύφθηκε στο τέλος της φαντασμαγορικής τελετής.

Πάνω από 3.000 που έφταναν και 4000, ήταν οι χρήστες που είχαν… πιάσει θέση (κάθε στιγμή και για πάνω από μία ώρα) στο facebook του Αλέξη Τσίπρα για να παρακολουθήσουν το live της εκδήλωσης στο Θησείο, πριν αυτό ξεκινήσει!

Δεν το λες και λίγο για μία μόνο πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης – την ίδια ώρα στο Instagram οι σε αναμονή θεατές ήταν κάπου 200. Τι λέει αυτό; Ότι το κοινό ήταν κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας καθότι τα δύο μέσα απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ουσιαστικά.

Στη συνέχεια οι χρήστες ανέβηκαν μονίμως στις 5.000+ στο facebook και κάπου 1000 στο Instagram.

Προφανώς αυτό σημαίνει ότι συνολικά οι θεατές στα δύο κοινωνικά δίκτυα ήταν πολλαπλάσιοι, καθώς οι περισσότεροι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παρακολουθούν ολόκληρη την εκδήλωση.

– Στο X οι θεατές ήταν επίσης πολλοί, αφού ο αριθμός ξεπέρασε τις 8.000 ανά στιγμή.

