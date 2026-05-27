ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 11:33
27.05.2026 11:19

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

Στο πλευρό του δημοσιογράφου Νίκου Παναγιωτόπουλου βρίσκεται η ΕΣΗΕΑ έπειτα από την αιφνίδια απομάκρυνσή του από το KONTRA CHANNEL. Το ΔΣ της Ένωσης καταδικάζει την ιδιοκτησία του Μέσου και στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για αντεργατική πρακτική.

Αναλυτικά η ΕΣΗΕΑ αναφέρει: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την εργοδοσία του τηλεοπτικού σταθμού ΚΟΝΤΡΑ που έθεσε αδικαιολόγητα σε καθεστώς υποχρεωτικής άδειας και, τελικά, οδήγησε σε λύση της συνεργασίας τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για την αντεργατική αυτή πρακτική και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου και θα σταθεί αρωγός όλων των συναδέλφων που τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, σε κάθε τους ενέργεια για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

 Νωρίτερα ο Παναγιωτόπουλος με νέα ανάρτηση του στα σόσιαλ μίντια έκανε αποσαφηνίσεις, αναφέροντας «αναγκαστική άδεια» και εν τέλει λύση συνεργασίας σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν ανήκουν στους δημοσιογράφους. Οι ιδιοκτησίες έχουν κάθε δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις και να έχουν την ατζέντα που θεωρούν σωστές για τις επιχειρήσεις τους. Και οι δημοσιογράφοι έχουν το δικό τους δικαίωμα να υπηρετούν την ενημέρωση με τον τρόπο που θεωρούν σωστό, σύμφωνα με τις αρχές και τη συνείδησή τους. Όταν αυτές οι διαδρομές παύουν να συναντιούνται, ο δρόμος συνήθως χωρίζει» προτρέποντας όσους τον ακολουθούν και παρακολουθούν το KONTRA να συνεχίσουν να το κάνουν.

