Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα και ΗΠΑ ανακτούμε την κυριαρχία μας στον ναυτιλιακό τομέα»

Για την ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα της Ελλάδας και την στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ μίλησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα των ΗΠΑ, σε ομιλία της στο BLUE STRATEGY SUMMIT 2026, ανέφερε οι δύο χώρες ότι αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις, ενώ στάθηκε στην ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας της Ελλάδας στη νέα γεωοικονομία της θάλασσας καθώς και στη συμβολή για τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου διαλόγου για τη ναυπηγική βιομηχανία, τη θαλάσσια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και την αμυντική παραγωγή.

Η Γκίλφοϊλ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, οι μεγάλες χώρες μας ευημερία και τον κοινό στόχο. Και η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του οράματος. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει την αμερικανική ναυτιλιακή υπεροχή ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής μας πολιτικής, και η Ελλάδα είναι εταίρος μας σε αυτό το όραμα. Μαζί, ανακτούμε την κυριαρχία μας στον ναυτιλιακό τομέα και δημιουργούμε ένα ανοιχτό, προβλέψιμο επενδυτικό κλίμα που ενισχύει τις οικονομίες μας, σήμερα και στο μέλλον».

