Μαρινάκης για Τσίπρα: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα – Καμία περίπτωση συνεργασίας

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛ.Α.Σ.) χθες το βράδυ στο Θησείο.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο Α. Τσίπρας «άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τον ίδιο πρώην πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος προσπάθησε με ένα rebranding, το οποίο κορυφώθηκε με τη χθεσινή εκδήλωση, να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος και όλη την υπόλοιπη ας πούμε, διαδικασία που “ντύνει” αυτή την παρουσίαση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι υπάρχει επίσης «η ίδια, ίσως και πιο έντονη- με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε – ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Ο κόσμος ζητάει και από εμάς με την κριτική που μας κάνει η χώρα να πάει μπροστά. Να φύγουμε μπροστά. […] Ο κ. Τσίπρας επενδύει στην “όπισθεν”. Στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Τώρα βέβαια, στο τέλος της ημέρας όλοι μας κρινόμαστε από τους πολίτες. Δεν χρειάζεται ούτε εγώ να υποτιμήσω κάποια κίνηση, ούτε να την υπερτιμήσω. Οι πολίτες θα μας κρίνουν όλους. Και τον κ. Τσίπρα και εμάς και κάθε υποψήφιο, τέλος πάντων, είτε ως κόμμα είτε μεμονωμένα».

Μάλιστα, στην περίπτωση που από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο Π. Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΝΔ με την ΕΛ.Α.Σ., λέγοντας ότι «ο κ. Τσίπρας εκπροσωπεί το εντελώς αντίθετο από αυτό που θεωρώ ότι ζητάει η κοινωνία, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το οποίο πρεσβεύουμε εμείς. Άρα, κάτι τέτοιο θα ήταν τόσο αντιφατικό, τόσο ουτοπικό, που δεν νομίζω ότι έχει καν νόημα να το συζητήσουμε. Ούτε καν ως μία θεωρία. Είναι ανέφικτο, όπως και με οποιοδήποτε άλλο κόμμα το οποίο βρέθηκε με διάφορες εκδοχές, είτε ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, είτε η ακροδεξιά, το κομμάτι της ακροδεξιάς, που συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα, με τη λογική της πάνω και της κάτω πλατείας», επαναλαμβάνοντας ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία.

Διαβάστε επίσης

Politico: Ο Τσίπρας επιδιώκει να ενώσει την κατακερματισμένη αντιπολίτευση της Ελλάδας με ένα νέο κόμμα

Γεωργιάδης για κόμμα Τσίπρα: Αφού ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες, τι το ήθελε το rebranding

Der Standard: Το κόμμα Καρυστιανού και οι ανοιχτοί λογαριασμοί με το σύστημα