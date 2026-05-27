Der Standard: Το κόμμα Καρυστιανού και οι ανοιχτοί λογαριασμοί με το σύστημα

Εκτενή αναφορά στο νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού κάνει η αυστριακή εφημερίδα Der Standard, παρουσιάζοντας την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών ως μία προσωπικότητα που μετατράπηκε από σύμβολο κοινωνικής διαμαρτυρίας σε πολιτικό παράγοντα με ευρύτερες φιλοδοξίες.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η παιδίατρος, η οποία έχασε τη 19χρονη κόρη της στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, αναδείχθηκε σε κεντρική εκπρόσωπο των συγγενών των θυμάτων και εξελέγη επικεφαλής του συλλόγου «Τέμπη 2023 – Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος». Μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις της, απέκτησε υψηλή αναγνωρισιμότητα, συνδέοντας την υπόθεση των Τεμπών με αιτήματα για δικαιοσύνη, διαφάνεια και πολιτική λογοδοσία.

Η αυστριακή εφημερίδα υπογραμμίζει ότι η Καρυστιανού κατόρθωσε να προσδώσει στο ζήτημα μια έντονη ηθική και συμβολική φόρτιση, ξεπερνώντας τα στενά όρια μιας δικαστικής ή πολιτικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα, υπενθυμίζει συνέντευξή της στη γερμανόφωνη Griechenland-Zeitung, στην οποία είχε δηλώσει ότι στόχος της πρωτοβουλίας της είναι να ανατρέψει τις ισορροπίες του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος και να «φέρει τα πάνω κάτω».

Σύμφωνα με την Der Standard, το νέο κόμμα επιχειρεί να εκφράσει πολίτες που αισθάνονται απογοητευμένοι από τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες των τελευταίων ετών, ενώ γίνεται ειδική αναφορά και στη δυσαρέσκεια που καταγράφεται απέναντι στην επταετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το δημοσίευμα καταλήγει με την εκτίμηση ότι η ίδια η Καρυστιανού αλλά και οι υποστηρικτές της εμφανίζονται αποφασισμένοι να συγκρουστούν με το πολιτικό σύστημα, έχοντας – όπως χαρακτηριστικά αναφέρει – «ανοιχτούς λογαριασμούς» με το κατεστημένο.

Διαβάστε επίσης:

Στους ρυθμούς του Τσίπρα: Το Μαξίμου περιμένει τα νέα γκάλοπ και τη σκληρή μάχη του ΠΑΣΟΚ με την… ΕΛ.Α.Σ

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε τη μήνυση κατά Γεωργιάδη

Στροφή στην καθημερινότητα από την κυβέρνηση, ως «όπλο» για το νέο πολιτικό περιβάλλον