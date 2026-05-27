Στους ρυθμούς του Τσίπρα: Το Μαξίμου περιμένει τα νέα γκάλοπ και τη σκληρή μάχη του ΠΑΣΟΚ με την… ΕΛ.Α.Σ

Με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να έχει πλέον όνομα και ταυτότητα, την «ΕΛ.Α.Σ., Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο, το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί την κινητικότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς με μια ενδιαφέρουσα ψυχραιμία.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι ο πιο πολύτιμος σύμμαχός τους τις επόμενες ημέρες θα είναι από τη μία οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες προαναγγέλλονται εδώ και εβδομάδες και αναμένεται να βαθύνουν τη ρευστότητα στην αντιπολίτευση αντί να την αμβλύνουν και από την άλλη, η άγρια κόντρα του ΠΑΣΟΚ με το νέο κόμμα που ξεκινά.

Ήδη η μέτρηση της Interview για το politic.gr έδωσε το πρώτο δείγμα. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 26,1% στην πρόθεση ψήφου και 29,5% στην εκτίμηση αποτελέσματος, όμως το πραγματικό ενδιαφέρον εντοπίζεται πιο πίσω. Το υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα καταγράφεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποχωρεί στο 12,3% από 13,5% τον Απρίλιο. Στην τέταρτη θέση η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 7,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ένα από τα πιο βαριά πλήγματα της ιστορίας του, πέφτοντας στο 0,5%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλη δημοσκόπηση θα κάνει την εμφάνισή της σήμερα η οποία θα τοποθετεί το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, πίσω και από την Καρυστιανού. Πρόκειται για ένα σενάριο που, αν επιβεβαιωθεί από τις μετρήσεις που θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, και από άλλες συστημικές εταιρείες δημοσκοπήσεων, μετατρέπει το πρόβλημα της Χαριλάου Τρικούπη σε εφιάλτη.

Στο Μαξίμου διαβάζουν αυτή την εικόνα με ικανοποίηση. Όσο η κεντροαριστερά αναλώνεται σε έναν εσωτερικό πόλεμο για την πρωτοκαθεδρία, το επιχείρημα της πολιτικής σταθερότητας που προτάσσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύεται αυτομάτως. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιέγραψε ένα σκηνικό «πολιτικής Βαβέλ» με κοινό παρονομαστή την καταγγελία της κυβέρνησης και καμία εναλλακτική πρόταση, βάζοντας στο ίδιο κάδρο Τσίπρα, Καρυστιανού και Ανδρουλάκη.

Η σκληρή κόντρα όμως που θα ορίσει το επόμενο διάστημα δεν είναι αυτή της κυβέρνησης με τον Τσίπρα, αλλά εκείνη του ΠΑΣΟΚ με το νέο κόμμα. Η Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασε σχεδόν αμέσως μετά τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο, με μια εκτενή ανακοίνωση που χαρακτήρισε «ιδιωτικό κόμμα» την ΕΛ.Α.Σ και υποστήριξε ότι τα αποκαλυπτήρια «πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο».

Την ίδια ώρα, χθες το βράδυ, η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τσίπρα, μιλώντας στο Action24, ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση του νέου κόμματος με το ΠΑΣΟΚ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είμαστε όμοροι χώροι». Επιπλέον, τόνισε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στοχεύει όχι απλώς στην πρώτη θέση, αλλά στην αυτοδυναμία και δεν έχει διάθεση να συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα. Οι καθαρές αποστάσεις, αλλά και η στοχοθεσία για την πρωτιά, είναι προφανές ότι θα προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερη σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με το νέο κόμμα.

Γι’ αυτό και το ΠΑΣΟΚ χθες το βράδυ, στην ανακοίνωσή του διερωτήθηκε με ποια αξιοπιστία ο κ. Τσίπρας θα ρυθμίσει τα «κόκκινα» δάνεια όταν, όπως ανέφερε, ο ίδιος έφερε τα funds ενώ υποσχόταν σεισάχθεια, και με ποια αξιοπιστία θα μιλήσει για δίκαιη φορολογία όταν, σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, επέλεξε να μη φορολογήσει τους εφοπλιστές αλλά να αφαιμάξει τη μεσαία τάξη. Η πιο αιχμηρή φράση της ανακοίνωσης ήταν ότι ο Τσίπρας «κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».

Το κυβερνητικό επιτελείο παρακολουθεί αυτή την αντιπαράθεση ως εξέλιξη που το βολεύει στρατηγικά. Οι χθεσινοβραδινές κυβερνητικές πηγές, αμέσως μετά την ομιλία Τσίπρα, σήκωσαν το γάντι σχολιάζοντας ότι «τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες», ενώ πρόσθεταν ότι «η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω».

Στη Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, η ανησυχία είναι ορατή. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλουν ότι ακούγονται για εβδομάδες αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που δεν έχουν καν διενεργηθεί, μιλώντας ανοιχτά για «σκοπό χειραγώγησης» που, κατά την εκτίμησή τους, προέρχεται από το Μαξίμου, το οποίο θέλει αντίπαλο τον Τσίπρα. Το μέτωπο που είχε ανοίξει η Χαριλάου Τρικούπη με τις εταιρείες μετρήσεων είναι ακόμη νωπό και δεν αποκλείεται να ανοίξει εκ νέου. Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη υποστηρίζουν ότι η απάντηση θα δοθεί στο πεδίο, με συνέχιση των μετεγγραφών στελεχών από άλλους χώρους, ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού και στελέχωση των ψηφοδελτίων ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027.

Το επόμενο τεστ είναι ορατό. Αν η σειρά των μετρήσεων που έρχεται επιβεβαιώσει την οριακή ή και καθαρή προσπέραση του ΠΑΣΟΚ από την ΕΛ.Α.Σ., η κόντρα Τσίπρα και Ανδρουλάκη θα κλιμακωθεί σε επίπεδα που θα κρίνουν την ηγεμονία στον χώρο. Και το Μαξίμου, παρατηρώντας τον εμφύλιο της κεντροαριστεράς, θεωρεί ότι κερδίζει χρόνο χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα.

