Νέα δεδομένα έρχονται να αλλάξουν ριζικά το τοπίο γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συμμετοχή σε αυτήν βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η έκθεση που συνέταξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, ειδικός επιστήμονας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με βάση τη δικογραφία που οδήγησε στην άρση ασυλίας δεκατριών βουλευτών, αποτιμά με ψυχρά τεχνικά κριτήρια κάθε υπόθεση ξεχωριστά και τα συμπεράσματα ανατρέπουν σε μεγάλο βαθμό ό,τι είχε αρχικά διαμορφωθεί ως εντύπωση.

Για την πλειονότητα των περιπτώσεων που εξετάζει, η κ. Τυχεροπούλου καταλήγει ότι οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις βουλευτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχαν ως αποτέλεσμα καμία ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στη γλώσσα της έκθεσης, δεν προέκυψε ούτε «κίνδυνος για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία», είναι η νομικά καθοριστική διατύπωση για το αν θα μπορουσε να στοιχειοθετηθεί ποινική ευθύνη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η κ. Τυχεροπούλου εξετάζει έντεκα υποθέσεις. Για έξι από αυτές, αναφέρει ότι ρητά αποκλείεται οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια και για άλλες πέντε υποθέσεις αναφέρει ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ζημιά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, η οποία συνδέεται στη δικογραφία με υπόθεση παραγωγών στην Άγγιστα Σερρών. Σύμφωνα με την έκθεση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αδυνατούσε να ταυτοποιήσει τα ΑΦΜ των εμπλεκόμενων παραγωγών με βάση τα στοιχεία που χορήγησε. Χωρίς αποδεικτικά δεδομένα, κανένας κίνδυνος για τα ευρωπαϊκά ταμεία δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Για την κ. Αραμπατζή η έκθεση αποτελεί επί της ουσίας επιβεβαίωση ότι η δικογραφία για αυτή την πτυχή παραμένει αναποδείκτη.

Η υπόθεση με τους 37 παραγωγούς από τις Σέρρες

Αντίστοιχη είναι η αξιολόγηση για τις 37 ιεραρχικές προσφυγές παραγωγών βιολογικής κτηνοτροφίας, στην υπόθεση που εμπλέκεται ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός αλλά και ο πρώην υπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος, με βάση τη δικογραφία, φέρεται να είναι αυτός που μεσολάβησε για τους 37 παραγωγούς. Η κ. Τυχεροπούλου είναι κατηγορηματική: «Οι ιεραρχικές προσφυγές ορθώς έγιναν δεκτές». Οι 37 κτηνοτρόφοι είχαν ανελλιπή σύμβαση με γεωπόνο σύμβουλο από το 2018 έως το 2024, απλώς δεν πρόλαβαν εμπρόθεσμα να καταχωρίσουν τη νέα σύμβαση στο σύστημα. Τυπικό εύρημα, χωρίς ουσιαστική βλάβη στα ταμεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση αυτά τα ευρήματα στη δικογραφία για τον κύριο Λιβανό, ζητήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να παραπεμφθεί σε προανακριτική επιτροπή, ενώ για τον Κώστα Καραμανλή, πολλοί μιλούσαν για την πιθανότητα να κατηγορηθεί σε βαθμό κακουργήματος.

Αρνητική φαίνεται να είναι η έκθεση της κ. Τυχεροπούλου και για τον πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νότη Μηταράκη που αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του, λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στη δικογραφία. Όσον αφορά τη δική του περίπτωση και το περίφημο email που έστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η κ. Τυχεροπούλου αναφέρει ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ζημιά για τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η έκθεση παράθεσης και ανάλυσης στοιχείων συντάχθηκε από την Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία ορίστηκε από την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου να κάνει την έρευνα και η οποία ερευνα παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου του 2026. Μετά την έκθεση που υπάρχει μέσα στη δικογραφία και πήραν στα χέρια τους οι εμπλεκόμενοι βουλευτές, δημιουργούνται νέα δεδομένα. Το Μέγαρο Μαξίμου τις επόμενες ώρες αναμένεται να αντιδράσει δυναμικά, αναφέροντας ότι η έκθεση απεκρύβη από τους βουλευτές λίγο πριν ψηφίσουν για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κ. Λιβανό και Αραμπατζή. Επιπλέον, νέα δεδομένα προκύπτουν και για τις άρσεις ασυλίας των δεκατριών βουλευτών, καθώς, με βάση την έκθεση Τυχερόπουλου, οι περισσότεροι από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία της μη πρόκλησης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Διαβάστε επίσης:

Politico: Ο Τσίπρας επιδιώκει να ενώσει την κατακερματισμένη αντιπολίτευση της Ελλάδας με ένα νέο κόμμα

Γεωργιάδης για κόμμα Τσίπρα: Αφού ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες, τι το ήθελε το rebranding

Der Standard: Το κόμμα Καρυστιανού και οι ανοιχτοί λογαριασμοί με το σύστημα