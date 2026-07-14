Το Μουντιάλ ρίχνει αυλαία με all star cast: Σακίρα, Μαντόνα, Μπίμπερ και Τομ Κρουζ στη σκηνή 

Takeaways by to pontiki AI Η τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσεϊ, πριν από τον τελικό αγώνα.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει εμφανίσεις διάσημων καλλιτεχνών, όπως η Λόρα Παουζίνι, ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Τομ Κρουζ, ενώ η Τζένιφερ Χάντσον θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί σόου στο ημίχρονο με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως η Σακίρα, η Μαντόνα και οι BTS.

Η τελετή ξεκινά στις 20:30 ώρα Ελλάδας και στοχεύει να τιμήσει το πνεύμα και την επιτυχία της διοργάνωσης, η οποία φιλοξένησε 48 ομάδες σε τρεις χώρες.

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Καθώς η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στην ιστορία φτάνει στο τέλος της, η τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν από τον τελευταίο αγώνα στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσεϊ, την Κυριακή 19/7, θέλει να γιορτάσει το αξέχαστο ταξίδι των 48 ομάδων στις τρεις χώρες υποδοχής και στις 16 πόλεις υποδοχής.

Η παράσταση θα είναι γεμάτη αστέρια, όπως αναφέρει η FIFA, θα περιλαμβάνει εμφανίσεις από τη Λόρα Παουzίνι, τη Νικόλ Σέρζινγκερ, τον Ρόμπι Γουίλιαμς και το IShowSpeed, καθώς και μια ειδική εμφάνιση από τον Τομ Κρουζ.

Την Κυριακή 19/7 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου σόου στο ημίχρονο με τη συμμετοχή της Σακίρα, της Μαντόνα, των BTS, του Τζάστιν Μπίμπερ και άλλων πολλών.

Η βραβευμένη με Emmy, Grammy, Όσκαρ και Tony, Τζένιφερ Χάντσον, μία από τις πιο διάσημες ερμηνεύτριες στον κόσμο θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η τελετή λήξης, που σχεδιάστηκε σε δημιουργική συνεργασία με το Balich Wonder Studio, θα γιορτάσει το πάθος, το συναίσθημα και το παγκόσμιο πνεύμα που καθόρισαν το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA: μια διοργάνωση που άλλαξε τα δεδομένα με 48 ομάδες, η οποία έχει καταρρίψει ρεκόρ και έχει εμπνεύσει μια νέα γενιά κοριτσιών και αγοριών σε όλο τον κόσμο να ονειρεύονται.

«Αντικατοπτρίζοντας το πνεύμα των τελετών έναρξης, οι οποίες καλωσόρισαν τον κόσμο στην πιο σπουδαία σκηνή του Καναδά, του Μεξικού και των ΗΠΑ, η τελετή λήξης θα ολοκληρώσει τον κύκλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μέσα από τη μουσική, τον πολιτισμό και το ποδόσφαιρο, πριν ξεκινήσουμε τον πολυαναμενόμενο αγώνα που θα στέψει τους πρωταθλητές αυτού του πρωτοποριακού τουρνουά», δήλωσε ο Χέιμο Σίργκι, διευθύνων σύμβουλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι οπαδοί στο στάδιο θα έχουν ενεργό ρόλο στην παράσταση και θα πρέπει να προγραμματίσουν να φτάσουν νωρίς, καθώς η τελετή λήξης ξεκινά στις 20:30 ώρα Ελλάδας, 90 λεπτά πριν από την έναρξη.

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