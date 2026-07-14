Μουντιάλ 2026: Εξοργισμένος φίλαθλος έφτιαξε βίντεο 27 λεπτών με τις… αδικίες υπέρ της Αργεντινής

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Καθώς το Μουντιάλ 2026 φθάνει στο τέλος του με τις «τιτανομαχίες» των ημιτελικών μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας και μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας, η… καχυποψία ότι η «μπιανκοσελέστε» απόλαυσε της εύνοιας της FIFA, ώστε να φθάσει στον τελικό «χτυπάει κόκκινο».

Όπως έχει γράψει το topontiki.gr, ήδη ορισμένοι φίλαθλοι θεωρούν ότι η ομάδα του Λιονέλ Μέσι χαίρει ευνοϊκής μεταχείρισης από τη διαιτησία: φάουλ και κάρτες που δεν δόθηκαν, εξάντληση αυστηρότητας στους αντιπάλους της, γενικά, υπάρχει μια κακοπιστία απέναντι στους πρωταθλητές που καλούνται να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.

Ωστόσο, κάποιοι… το τερμάτισαν: ένας χρήστης του Χ έφτιαξε ένα βίντεο 27 λεπτών στο οποίο παρουσιάζει όλες τις φάσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, η Αργεντινή ευνοήθηκε και οι αντίπαλοί της αδικήθηκαν στο δρόμο μέχρι τα ημιτελικά. Το αν ο χρήστης αυτός έχει δίκιο ή άδικο, μόνο οι ειδικοί της διαιτησίας των ξέρουν. Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι η δυσπιστία απέναντι στη FIFA πλέον έχει χτυπήσει… limit up.

Hicieron una película de 26 minutos con todos los robos de Lionel Messi y su equipo en este Mundial. 😭😭😭😭



El Camino de Argentina hacia la Final – La Película pic.twitter.com/iudaL26eSh July 14, 2026

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