Μουντιάλ: Άρχισαν οι θεωρίες συνωμοσίας – Βλέπουν «πουσάρισμα» της Αργεντινής από τη διαιτησία και τη ΦΙΦΑ   

Δεν έχει λίγα προβλήματα το φετινό μουντιάλ, κυρίως λόγω της πολιτικής του Τραμπ με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς που έχει βάλει, με αποτέλεσμα πολλές ομάδες, ποδοσφαιριστές και οπαδοί από κάποιες χώρες να ταλαιπωρηθούν.

Ε, τώρα αρχίζει να παρουσιάζεται κι ένα άλλο: Αρχίζουν και κυκλοφορούν θεωρίες ότι η ΦΙΦΑ θέλει μέσω της διαιτησίας να ευνοήσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια, Αργεντινή, ώστε να κερδίσει ξανά το τρόπαιο.

Και είμαστε ακόμα στην αρχή…

El árbitro que le ha perdonado la EXPULSIÓN a Leo Messi es el mismo que pito penalti por este piscinazo de Di María contra Francia en 2022.



Le quieren REGALAR otro Mundial. pic.twitter.com/9tU2xVJFPp — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) June 17, 2026

Qué lástima como los ayudan en la FIFA. Considero que tienen un gran equipo y que estas ayudas no las necesitan, solo ensucian su trabajo e imagen. June 17, 2026

🚨 ÚLTIMA HORA



Se acaba de publicar un penalti no pitado a Francia en el Mundial de Qatar de 2022.



Esto es otra prueba más de como querían que la Argentina de Leo Messi lo ganara de forma ilegal. pic.twitter.com/rtAuP177mY https://t.co/vZTWMDgP95 — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) June 17, 2026

🚨🚨🚨🚨🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🗣️ جديد: غاريث بيل يعلق على مباراة الأرجنتين ضد الجزائر وحادثة ميسي:🇦🇷



“لقد قضيت وقتًا كافيًا في هذه اللعبة لأعرف متى لا تشعر الأمور بأنها صحيحة. مباراة الأرجنتين ضد الجزائر لم تكن مجرد مباراة مجموعة أخرى. ميسي سجل هاتريك، والأرجنتين فازت بسهولة، وسوف تركز العناوين على… pic.twitter.com/Ku53MR3tG4 June 17, 2026

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