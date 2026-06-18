Μουντιάλ 2026: Τι είδαμε την 1η αγωνιστική – Οι απογοητεύσεις, οι εκπλήξεις και τα στατιστικά

Οσοι έλεγαν ότι οι Ευρωπαϊκές ομάδες θα ζοριστούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, λόγω συνθηκών, έπεσαν μέσα όσον αφορά τουλάχιστον την 1η αγωνιστική του Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Η εικόνα των ευρωπαϊκών ομάδων ήταν τουλάχιστον μέτρια, αν όχι κακή στην πρώτη αγωνιστική. Με τις μισές ομάδες να κερδίζουν και μεγαθήρια να μην καταφέρνουν να ξεπεράσουν… πρωτάρες του Μουντιάλ και ομάδες δύο επίπεδα κάτω, σίγουρα προβληματίζει.

Αν λάβει μάλιστα υπ όψιν ότι οι μισές από τις νίκες ήρθαν απέναντι σε ομάδες πολύ χαμηλότερου βεληνεκούς (η Σκωτία την Αϊτή, η Γερμανία το Κουρασάο, η Νορβηγία το Ιράκ, η Αυστρία την Ιορδανία και η Σουηδία την Τυνησία), αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες πήραν κάτω από τη βάση.

Η Γαλλία επίσης, που κέρδισε την πολύ καλή Σενεγάλη με 3-1, ούτε αυτή έπεισε με την εμφάνισή της και αν δεν ήταν το ατομικό ταλέντο του Εμπαπέ και του Ολίσε, το πιθανότερο ήταν να γκελάρει κι αυτή.

Αντίθετα, η Αγγλία στο ντέρμπι με την Κροατία έπαιξε με την γνωστή ένταση που βγάζει στο παιχνίδι της, αλλά προβλημάτισε στα μετόπισθεν.

Στην πρώτη αγωνιστική ηττήθηκαν: Η Τσεχία από τη Νότια Κορέα και η Τουρκία από την Αυστραλία.

Στην ισοπαλία έμειναν: η Βοσνία με τον Καναδά, η Ελβετία με το Κατάρ, η Ολλανδία με την Ιαπωνία, η Ισπανία με το Πράσινο Ακρωτήρι, το Βέλγιο με την Αίγυπτο και η Πορτογαλία με το Κονγκό)

Συνολικά 7 νίκες, 3 ήττες (η μία σε ευρωπαϊκή μονομαχία) και 6 ισοπαλίες, μπορεί να χαρακτηριστεί απογοητευτικός απολογισμός, ειδικά αν λάβουμε υπ όψιν ποιες ομάδες γκέλαραν και με τι αντίπαλους.

Ποιοι ήταν κάτω από τη βάση στην Ευρώπη

Αν κάποιοι πήραν κάτω από τη βάση, είναι σίγουρα η Ισπανία και η Πορτογαλία, ειδικά η δεύτερη η οποία στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο του Ρονάλντο (δεύτερη φορά στην καριέρα του χωρίς σουτ εντός εστίας σε αγώνα Μουντιάλ και 10 σερί παιχνίδια χωρίς γκολ με την εθνική) έχει πάει με υψηλές φιλοδοξίες και έδειξε πολύ κακή εικόνα αν και διαθέτει ένα εξαιρετικό σύνολο. Προφανώς και η Ισπανία με το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε γκέλα ολκής, όπως και η Ελβετία και το κακό Κατάρ.Οπως επίσης απογοητευτική ήταν η Τουρκία απέναντι σε μια Αυστραλία που έδειξε πιο αποτελεσματική, αλλά και η Ελβετία που δεν μπόρεσε να κερδίσει το Κατάρ, από τις χειρότερες ομάδες βάσει εικόνας στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.

Η Αφρική έχει ενδιαφέρον, η Βραζιλία πάλι… όχι

Ενδιαφέρον έχει ο απολογισμός της Αφρικής όπου στις 10 ομάδες κέρδισαν μεν μόνο οι δύο (Γκάνα, Ακτή Ελεφαντοστού), αλλά τέσσερις (Μαρόκο, Αίγυπτος, Πράσινο Ακρωτήρι, Κονγκό) πήραν ισοπαλία με Βραζιλία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία), ενώ από τις 4 που ηττήθηκαν (Σενεγάλη, Αλγερία, Νότια Αφρική Τυνησία) οι δύο έχασαν από τους δύο φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ και η μία (Νότια Αφρική) από το Μεξικό που συνδιοργανώνει το Μουντιάλ και έχει εξαιρετική ομάδα.

Από τις υπόλοιπες ομάδες στις άλλες ηπείρους, αν απογοήτευσε κάποια, αυτή ήταν η Βραζιλία, όχι τόσο λόγω του 1-1 με το εξαιρετικό (και ίσως καλύτερο από αυτήν τη δεδομένη στιγμή) Μαρόκο, αλλά για την συνολική εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο, με το σύνολο του Αντσελότι να προβληματίζει πάρα πολύ.

Το ταλέντο έσωσε το σύνολο

Μια ματιά στο πώς και ποιοι σκόραραν στην πρώτη αγωνιστική, μπορεί να καταλάβει πόσο το ατομικό ταλέντο… χρησίμευσε στις εθνικές ομάδες.

Ο Λιονέλ Μέσι… δεν αποβλήθηκε και έκανε χατ τρικ στο 3-0 επί της Αλγερίας (το πρώτο του σε Μουντιάλ), ενώ από δύο γκολ σκόραραν οι Εμπαπέ (ξεκλείδωσε την Σενεγάλη), Κέιν, Χάαλαντ και ο Χάβερτζ σε ματς βέβαια που δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την Γερμανία.

Η Νέα Ζηλανδία χρειάστηκε 2 γκολ του Τζαστ για να ισοφαρίσει το Ιράν και να πάρει βαθμό, ενώ και ο τρομερός Μπάλογκουν βοήθησε τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν με το δεξί απέναντι στην Παραγουάη.

Στον τομέα των ασίστ, πέντε παίκτες (αριθμός ρεκόρ) έδωσαν από δύο. Κίμιχ και Ούνταφ (Γερμανία), Ισακ (Σουηδία), Γουντ (Νέα Ζηλανδία, τρομερό δίδυμο με τον Τζαστ) και Χράφενμπερχ (Ολλανδία)

Οι εκπλήξεις

Βάσει αποτελεσμάτων, οι ισοπαλίες που πήραν η Σαουδική Αραβία του Γ. Δώνη, το Πράσινο Ακρωτήρι, το Κονγκό, το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Νέα Ζηλανδία από το μαχητικό Ιράν, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έκπληξη, όμως αν πάμε στην εικόνα των ομάδων που μας ξάφνιασαν ευχάριστα, τότε θα πάμε σε 4-5 συγκεκριμένες επιλογές.

Η μία είναι η διοργανώτρια χώρα, οι ΗΠΑ, που έδειξαν πως διαθέτουν ένα εξαιρετικό σύνολο που παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Η άλλη ήταν από τον ίδιο όμιλο, η Αυστραλία, που περίμενε την ταλαντούχα Τουρκία και την «χτύπησε» έξυπνα με την ταχύτητα στα άκρα της.

Η μαχητική Ιαπωνία (που της χρωστάει κάτι η τύχη από το προηγούμενο Μουντιάλ), έδειξε επίσης εξαιρετικά στοιχεία απέναντι στην Ολλανδία, έχοντας μάλιστα 3 βασικές απουσίες.

Το Ιράν που ταλαιπωρείται εξαιτίας των Αμερικανών και ταξιδεύει παραμονή του αγώνα από το Μεξικό για να παίξει στις ΗΠΑ.

Αυτές έδωσαν το κάτι παραπάνω από αυτό που ίσως περιμέναμε να δούμε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Τα… άλλα στατιστικά

Το παράδοξο με την 1η αγωνιστική είναι πως είχε 3 κόκκινες κάρτες, αλλά όλες στο ίδιο ματς και συγκεκριμένα στην… πρεμιέρα μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής.

Επίσης:

8 αποκρούσεις έκαναν στην πρεμιέρα οι Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήρι) και Μπιτς (Αυστραλία)

Τα περισσότερα σουτ έγιναν από τον Γκιουλέρ (7)

Τα περισσότερα εντός εστίας από τους Μέσι, Χάαλαντ, Κέιν και Εμπαπέ (3 γκολ ο Μέσσι, από δύο οι υπόλοιποι)

4 πέναλτι εκτελέστηκαν εύστοχα

Οι περισσότερες πάσες έγιναν από τον Βιτίνια (121)

Τα περισσότερα τάκλιν έγιναν από τον Βραζιλιάνο Σάντος (8)

Τα περισσότερα σουτ ομαδικά έγιναν από την Τουρκία (28) και από Ελβετία, Ουρουγουάη (27), Γερμανία (26). Οι πρώτες τρεις σκόραραν συνολικά… δύο γκολ και η Γερμανία επτά…

Εκτός από τις 3 κόκκινες, δόθηκαν και 52 κίτρινες κάρτες

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