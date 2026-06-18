Μουντιάλ 2026: Λάμψη Κέιν και Λουίς Ντίαζ, «μπλόκο» Κονγκό σε Πορτογαλία, νίκη στο 95′ για την Γκάνα – Όλα τα γκολ (videos)

Με τα παιχνίδια του 11ου και του 12ου Ομίλου ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Στον 11ο όμιλο, η Πορτογαλία «στραβοπάτησε» κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μένοντας στο 1-1, ενώ η Κολομβία υπέταξε το Ουζμπεκιστάν με 3-1.

Στον 12ο όμιλο, η Αγγλία υπέταξε τη μαχητική Κροατία με 4-2 και η Γκάνα, έστω και δύσκολα, με 1-0 τον Παναμά.

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Γκέλα για την Πορτογαλία, 1-1 με το Κονγκό

Στον πρώτο τους αγώνα στον 11ο Όμιλο για το Μουντιάλ 2026, η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία επέστρεψε σε Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια με μία μεγάλη επιτυχία.

Μόλις στο 6ο λεπτό ο Ζοάο Νέβες με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στην Πορτογαλία και όλα έμοιαζαν εύκολα. Όμως στη συνέχεια η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν πλησίασε καν τα υψηλά στάνταρ της και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+5΄) δέχτηκε την ισοφάριση από κεφαλιά του Γουίσα.

Στη συνέχεια του ματς πιο κοντά στο γκολ βρέθηκαν οι Αφρικανοί με το σουτ του Μπακαμπού στο 57΄ να βρίσκει στην εξωτερική πλευρά του δικαριού.

Επίδειξη δύναμης από την Αγγλία, 4-2 την Κροατία με δύο γκολ του Κέιν

Η Αγγλία ξεκίνησε με εμφατικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ, επικρατώντας 4-2 της Κροατίας σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό, έξι γκολ και συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων.

Τα «Τρία Λιοντάρια» κυριάρχησαν για μεγάλα διαστήματα, όμως χρειάστηκε να λυγίσουν την αντίσταση της Κροατίας και του εντυπωσιακού Ντομινίκ Λιβάκοβιτς στο φινάλε.

Η Αγγλία μπήκε πιο δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό. Ο Λούκα Μόντριτς ανέτρεψε τον Μαντουέκε μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Λιβάκοβιτς απέκρουσε αρχικά την εκτέλεση του Χάρι Κέιν, όμως το πέναλτι επαναλήφθηκε και στη δεύτερη προσπάθεια ο Άγγλος φορ έκανε το 1-0.

Μετά από ένα διάστημα χαμηλότερου ρυθμού, η Κροατία ισοφάρισε στο 36’. Ο Μπατούρινα εξαπέλυσε ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Πίκφορντ για το 1-1.

Η απάντηση της Αγγλίας ήταν άμεση. Στο 42’, μετά από εκτέλεση κόρνερ και αδράνεια της κροατικής άμυνας, ο Κέιν πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά και έγραψε το 2-1.

Κι όμως, οι Κροάτες δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, οι παίκτες του Ζλάτκο Ντάλιτς κυκλοφόρησαν υποδειγματικά τη μπάλα, ο Πέρισιτς «σέρβιρε» στον Μούσα και εκείνος από κοντά ισοφάρισε σε 2-2.

Η Αγγλία επέστρεψε από τα αποδυτήρια αποφασισμένη να επιβάλει πλήρως τον ρυθμό της και μόλις στο 47’ ξαναπήρε το προβάδισμα. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πήρε τη μπάλα από δεξιά, έκανε δυναμική κούρσα προς την περιοχή και με δυνατό σουτ από δύσκολη γωνία νίκησε τον Λιβάκοβιτς για το 3-2.

Η Κροατία έμεινε ζωντανή χάρη στον τερματοφύλακά της, όμως στο τέλος λύγισε. Στο 84’, ο Μάρκους Ράσφορντ βγήκε στην αντεπίθεση και με όμορφο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 4-2, βάζοντας το κερασάκι στην επιβλητική νίκη της Αγγλίας.

Με.. buzzer beater του Γιρένκι η Γκάνα, 1-0 τον Παναμά

Και η Γκάνα ξεκίνησε με το…σωστό πόδι τη διαδρομή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς έκαμψε με γκολ του Γιρένκι στο 90+5, την αντίσταση του ισάξιου Παναμά στη μεταξύ τους συνάντηση για τον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Καλύτερος ο Παναμάς στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε προϋποθέσεις, η Γκάνα δυσκολεύτηκε να «βρει» τον Σεμένιο και αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στην ομάδα της Κεντρικής Αμερικής.

Ο τερματοφύλακας της Γκάνας, Λόρενς Ατί Ζίγκι, καλύτερος παίκτης της ομάδας του στα πρώτα 45’, αναγκάστηκε μετά από σύγκρουση να παραχωρήσει τη θέση του στον Μπέντζαμιν Ασάρε (46’).

Τα «Μαύρα Αστέρια» εμφανίστηκαν βελτιωμένα μετά την ανάπαυλα, προϊόν και των αλλαγών του Κάρλος Κειρόζ, που έφερε δύο πιο…ζωηρούς επιθετικούς (Φατάου, Τόμας-Ασάντε), αλλά και εξαιτίας της αισθητής πλέον παρουσίας του Σεμένιο.

Αμφότερες έχασαν ευκαιρίες, περισσότερες και καλύτερες η Γκάνα, που κατάφερε τελικά στις καθυστερήσεις με τον Καλέμπ Γιρένκι από ασίστ του Τόμας-Ασάντε να πάρει τους τρεις βαθμούς, σε ένα ματς που ολοκληρώθηκε με 12 λεπτά καθυστερήσεις στην επανάληψη.

Η Κολομβία 3-1 το Ουζμπεκιστάν, με πρωταγωνιστή τον Λουίς Ντίαζ

Από την πλευρά της, η Κολομβία απέκτησε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στους «32» του Μουντιάλ 2026, καθώς για την πρεμιέρα του 11ου ομίλου επικράτησε στην πόλη του Μεξικού με 3-1 του Ουζμπεκιστάν.

Ο Κολομβιανός επιθετικός, Λουίς Ντίαζ, ήταν ο πρωταγωνιστής των Νοτιοαμερικανών, καθώς πέτυχε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ, ενθουσιάζοντας τους 80.000 φιλάθλους, οι οποίοι δημιούργησαν μία εκπληκτική ατμόσφαιρα στάδιο Azteca.

Οι νικητές δυσκολεύθηκαν στην αρχή της αναμέτρησης, καθώς οι παίκτες του Φάμπιο Καναβάρο επιχείρησαν να πάρουν το καλύτερο δυνατό στην πρώτη εμφάνιση τους στην κορυφαία διοργάνωση. Ωστόσο, η Κολομβία άνοιξε το σκορ στο 40ό λεπτό, όταν ο Μουνιόθ αξιοποίησε ιδανικά την ασίστ του Ντίαζ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ουζμπέκοι μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 60` με τον Φαϊζουλάεφ, αλλά πέντε λεπτά αργότερα, ο Ντίαζ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Κολομβία. Οι προσπάθειες των παικτών του Ουζμπεκιστάν για να σκοράρουν δεν «καρποφόρησαν» και στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καμπάς με κοντινή κεφαλιά, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Διαιτητής: Α.Τέϊλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: Κουσάνοφ – Μοχίκα

Κόκκινες:

Συνθέσεις:

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (Φάμπιο Καναβάρο): Γιουσούποφ, Κουσάνοφ, Ασουρμάτοφ (77′ Ουρόζοφ), Νασρουλάεφ (46′ Σαϊφίεφ), Αμπντουλάγεφ, Καρίμοφ, Μοζγκοβόι, Σουκούροφ, Ουρούνοφ (46′ Καμντάμοφ), Φαϊζουλάεφ (77′ Αμόνοφ), Σομουρόντοφ (90+3′ Σεργκέεφ).

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Μουνιός, Λουκουμί, Πουέρτα (80′ Ρίος), Μοχίκα, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες (72′ Καμπάς), Αρίας (90+3′ Καστάνο), Λέρμα, Ντίαζ (90+3′ Γκόμες), Σουάρες (80′ Κούτσο Ερνάντες).

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