Μουντιάλ 2026, Αγγλία – Κροατία 4-2: Αγρίεψαν με το καλησπέρα τα Λιοντάρια (Video)

Η Αγγλία ξεκίνησε με εμφατικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ, επικρατώντας 4-2 της Κροατίας σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό, έξι γκολ και συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων.

Τα «Τρία Λιοντάρια» κυριάρχησαν για μεγάλα διαστήματα, όμως χρειάστηκε να λυγίσουν την αντίσταση της κυνικής Κροατίας και του εντυπωσιακού Ντομινίκ Λιβάκοβιτς στο φινάλε.

Το πρώτο ημίχρονο των τεσσάρων γκολ

Η Αγγλία μπήκε πιο δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό. Ο Λούκα Μόντριτς ανέτρεψε τον Μαντουέκε μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Λιβάκοβιτς απέκρουσε αρχικά την εκτέλεση του Χάρι Κέιν, όμως το πέναλτι επαναλήφθηκε και στη δεύτερη προσπάθεια ο Άγγλος φορ έκανε το 1-0.

Μετά από ένα διάστημα χαμηλότερου ρυθμού, η Κροατία ισοφάρισε στο 36’. Ο Μπατούρινα εξαπέλυσε ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Πίκφορντ για το 1-1.

Η απάντηση της Αγγλίας ήταν άμεση. Στο 42’, μετά από εκτέλεση κόρνερ και αδράνεια της κροατικής άμυνας, ο Κέιν πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά και έγραψε το 2-1.

Κι όμως, οι Κροάτες δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, οι παίκτες του Ζλάτκο Ντάλιτς κυκλοφόρησαν υποδειγματικά τη μπάλα, ο Πέρισιτς «σέρβιρε» στον Μούσα και εκείνος από κοντά ισοφάρισε σε 2-2.

Μπέλιγχαμ και Ράσφορντ «καθάρισαν» το ματς

Η Αγγλία επέστρεψε από τα αποδυτήρια αποφασισμένη να επιβάλει πλήρως τον ρυθμό της και μόλις στο 47’ ξαναπήρε το προβάδισμα. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πήρε τη μπάλα από δεξιά, έκανε δυναμική κούρσα προς την περιοχή και με δυνατό σουτ από δύσκολη γωνία νίκησε τον Λιβάκοβιτς για το 3-2.

Το γκολ του μέσου της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε ώθηση στους Άγγλους, οι οποίοι πίεσαν ασφυκτικά στα επόμενα λεπτά. Ο Λιβάκοβιτς, όμως, πραγματοποίησε ρεσιτάλ επεμβάσεων: σταμάτησε το μακρινό σουτ του Ράις, αντέδρασε εντυπωσιακά στις κεφαλιές των Ο’Ράιλι και Γκόρντον και στη συνέχεια απέκρουσε δύο διαδοχικά σουτ του Κέιν.

Η Κροατία έμεινε ζωντανή χάρη στον τερματοφύλακά της, όμως στο τέλος λύγισε. Στο 84’, ο Μάρκους Ράσφορντ βγήκε στην αντεπίθεση και με όμορφο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 4-2, βάζοντας το κερασάκι στην επιβλητική νίκη της Αγγλίας.

H εξέλιξη του αγώνα

85΄ Γκολ για την Αγγλία με τον Ράσφορντ να κάνει το 4-2

47΄ Γκολ για την Αγγλία με τον Μπέλιγχαμ να κάνει το 3-2

45+5΄ Γκολ για την Κροατία, ο Μούσα με πλασέ μέσα από την περιοχή κάνει το 2-2

42΄ Γκολ για την Αγγλία με τον Χάρι Κέιν με δυνατή κεφαλία μετά από κόρνερ να γράφει το 2-1 για τα «Τρία Λιοντάρια», σημειώνοντας παράλληλα και το δεύτερο του τέρμα στον αγώνα.

36΄ Γκολ για την Κροατία, ο Μπατούρινα με φοβερό πλασέ εκτός περιοχής κάνει το 1-1

12΄ Γκολ για την Αγγλία, ο Χάρι Κέιν δεν αστοχεί στην 2η προσπάθειά του από την άσπρη βούλα και κάνει το 1-0.

10΄ Πέναλτι για την Αγγλία, το έκανε ο Μόντριτς στον Μαντουέκε. Ο Χάρι Κέιν ανέλαβε την εκτέλεση όμως Λιβάκοβιτς απέκρουσε. Ο διαιτητής έδειξε επανάληψη γιατί ο τερματοφύλακας της Κροατίας δεν ήταν σε σωστή θέση.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Ο΄Ράιλι, Στόουνς (87΄Γκουέχι), Κόνσα, Τζέιμς, Άντερσον, Ράις (72΄Ρότζερς), Μπέλιγχαμ (80΄Σπενς), Μαντουέκε (72΄Σάκα), Γκόρντον (72΄Ράσφορντ), Κέιν

Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Βούσκοβιτς (66΄Πάσαλιτς), Σούταλο, Γκβάρντιολ, Πέρισιτς, Στάνισιτς, Σούτσιτς, Μόντριτς (58΄Κόβασιτς), Πάσαλιτς (79΄Κράμαριτς), Μπατουρίνα (78΄Βλάσιτς), Μούσα (66΄Ματάνοβιτς)

Διαβάστε επίσης:

Οι ποινές της ΔΕΑΒ για το επεισόδιο Τζόουνς – Ναν στον 5ο τελικό της Basket League

Ο Τζόκοβιτς και η κόρη του χόρεψαν το «Bangaranga» μαζί με τη νικήτρια της Eurovision (Video)

Μέρλιν, η πάπια: Η απρόσμενη ανεπίσημη μασκότ του Μουντιάλ 2026 (photos/videos)