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17.06.2026 18:35

Οι ποινές της ΔΕΑΒ για το επεισόδιο Τζόουνς – Ναν στον 5ο τελικό της Basket League

17.06.2026 18:35
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Σε ποινές για το περιστατικό που σημειώθηκε μετά τον πέμπτο τελικό της Basket League στο ΣΕΦ προχώρησε η ΔΕΑΒ, επιβάλλοντας από μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών στις ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Παράλληλα, οι Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ ο καθένας για τη συμπλοκή τους έξω από τα αποδυτήρια, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε αμέσως μετά τον πέμπτο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αγώνα που ανέδειξε πρωταθλητές Ελλάδας τους Πειραιώτες.

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