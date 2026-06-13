Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Η στιγμή της επίθεσης του Τζόουνς στο Ναν μετά το τέλος του ματς (Video)

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Το βίντεο από τη στιγμή της απόλυτης έντασης που σημάδεψε, το Σάββατο (13/6), τον πέμπτο τελικό της Basket League στο ΣΕΦ ανάμεσα Ταϊρίκ Τζόουνς και στον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Ο παίκτης των «ερυθρολεύκων» φαίνεται πως γρονθοκόπησε τον παίκτη του «τριφυλλιού» στα αποδυτήρια, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπως κατήγγειλε στην ΕΡΤ ο προπονητής των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν.
Το βίντεο με το περιστατικό:
Επίθεση του Ταιρικ Τζοόυνς στον Κεντρικ Ναν μετά από φραστικό επεισόδιο… #pao #paobc #paobcaktor pic.twitter.com/MHVvqsccEh— Panos Gal. (@Panos_G90) June 13, 2026
Στην καταγγελία πως ο παίκτης του Ολυμπιακού, Ταϊρίκ Τζόουνς, γρονθοκόπησε τον παίκτη του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν, στα αποδυτήρια του «τριφυλλιού» προχώρησε ο προπονητής των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, αμέσως μετά το τέλος του πέμπτου τελικού που έγινε στο ΣΕΦ, το Σάββατο (13/6), ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Ειδικότερα, στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε: «Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν, μέσα στα αποδυτήρια. Οι παίκτες μου τον περιμένουν. Ο Κέντρικ Ναν είναι τραυματισμένος. Ποιος γαμ… είναι αυτός; Εμείς αποδεχόμαστε την ήττα. Ήρθε στα αποδυτήρια ο Ταϊρίκ Τζόουνς να τον χτυπήσει. Τι είναι αυτό;».
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