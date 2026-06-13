Έξαλλος ο Αταμάν μετά το Game 5: «Ο Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Ναν»

Ο Εργκίν Αταμάν κατήγγειλε σοβαρό επεισόδιο λίγα λεπτά μετά τη λήξη του Game 5 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ.

O προπονητής του τριφυλλιού, μετά τις δηλώσεις που παραχωρήσε στο flash interview, επέστρεψε για να καταγγείλει ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια των πρασίνων και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν.

“Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν. Οι παίκτες μου τον περιμένουν. Ο Κέντρικ Ναν είναι τραυματισμένος .Ποιός @@@ είναι αυτός; Εμείς αποδεχόμαστε την ήττα. Ήρθε στα αποδυτήρια ο Ταϊρίκ Τζόουνς να τον χτυπήσει. Τι είναι αυτό;”, είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στην ΕΡΤ.

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