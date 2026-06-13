Έξαλλος ο Αταμάν μετά το Game 5: «Ο Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Ναν»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Εργκίν Αταμάν κατήγγειλε σοβαρό επεισόδιο λίγα λεπτά μετά τη λήξη του Game 5 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ.
O προπονητής του τριφυλλιού, μετά τις δηλώσεις που παραχωρήσε στο flash interview, επέστρεψε για να καταγγείλει ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια των πρασίνων και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν.
“Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν. Οι παίκτες μου τον περιμένουν. Ο Κέντρικ Ναν είναι τραυματισμένος .Ποιός @@@ είναι αυτός; Εμείς αποδεχόμαστε την ήττα. Ήρθε στα αποδυτήρια ο Ταϊρίκ Τζόουνς να τον χτυπήσει. Τι είναι αυτό;”, είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στην ΕΡΤ.
Διαβάστε επίσης:
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 89-85: Βάφτηκε ερυθρόλευκο (και) το πρωτάθλημα Ελλάδας
Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ υποσχέθηκε πως αν σκοράρει θα παίξει… φλάουτο!
Μουντιάλ 2026: Η Γκάνα κατηγορεί τον Καναδά για την άρνησή του να χορηγήσει βίζα στον Πάρτεϊ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.