Μουντιάλ 2026: Η Γκάνα κατηγορεί τον Καναδά για την άρνησή του να χορηγήσει βίζα στον Πάρτεϊ

«Αθέμιτη και εξαιρετικά άδικη» χαρακτήρισε η κυβέρνηση της Γκάνα, την απόφαση των καναδικών αρχών να μην χορηγήσουν βίζα στον διεθνή μέσο Τόμας Πάρτεϊ, εμποδίζοντάς τον να ενισχύσει την εθνική ομάδα της χώρας του στο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Παναμά, που θα γίνει τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/6) στο Τορόντο.

«Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γκάνας εκφράζει έντονες επιφυλάξεις μετά την υπερβολική και εξαιρετικά άδικη απόφαση του Καναδά. Σεβόμενη το κυριαρχικό δικαίωμα του Καναδά να επιβάλλει τους νόμους περί μετανάστευσης, η Γκάνα θεωρεί ότι η εξάρτηση από αναπόδεικτες κατηγορίες ελλείψει δικαστικής απόφασης εγείρει θεμελιώδη ζητήματα δικαιοσύνης και αναλογικότητας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της αφρικανικής χώρας.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, η άρνηση του Καναδά να χορηγήσει βίζα στον Πάρτεϊ σχετίζεται με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει στη Βρετανία, για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, από την περίοδο που αγωνιζόταν στην Αρσεναλ. Ο νυν ποδοσφαιριστής της Βιγιαρεάλ αρνείται τις κατηγορίες.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, Προσφύγων και Ιθαγένειας του Καναδά δήλωσε την Παρασκευή (12/6) ότι η χώρα επιμένει στην άποψη ότι η διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων δεν αλλάζει τους νόμους περί μετανάστευσης. «Κάθε άτομο που επιδιώκει να έρθει στον Καναδά αξιολογείται ατομικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τον ισχύοντα νόμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η FIFA, με τη σειρά της, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες μετανάστευσης των χωρών υποδοχής.

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